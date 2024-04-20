Ваше щоденне ворожіння по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 20 квітня вже тут із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку 20 квітня, найкраще проводити час, займаючись доглядом за собою та займаючись чимось фізично активним.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 20 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Іноді важко бути творчим. Можливо, вам доведеться прожити життя трохи послідовніше і дотримуватися порядку дня, якому, як ви знаєте, ви можете довіряти, коли здається, що ваша уява застрягла і ідеї не приходять.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Світ, перевернута.

Плани змінюються, тому вам доведеться розвернутися. Те, на що ви сподівалися, може бути відкладено. Не турбуйтеся. Такі речі трапляються. Спробуйте зробити щось ще, поки двері не відчиняться знову в майбутньому.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Можливо, ви готуєте лимонад із лимонів, але зараз саме час показати, наскільки ви можете бути солодкими. Покажіть світові найкращу сторону себе у скрутний час. Це ваш шанс показати, що ви набагато кращі за свої обставини.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Можливо, вам не вдасться почати те, що ви запланували, але ви можете закінчити ще щось, що відклали. Зав'язування вільних кінців – чудовий спосіб провести день із користю. Тоді завтра ви зможете розпочати із чистого аркуша.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Ви провели достатньо часу, будучи інтроспективним та інтровертним. Тепер настав час поділитися своєю індивідуальністю зі світом. Усміхніться широко і дозвольте людям насолоджуватися вашою компанією. Мабуть, вас пропустили!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

Мудрість може залишитись поза увагою, але навіть якщо здається, що вас не слухають, є ймовірність, що те, що ви сказали, буде почуте. Можливо, ви не побачите користі від своєї поради, але зрештою добре, що ви сказали те, що потрібно було сказати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Місяць, перевернута.

Ви відчували, що щось не так, і тепер те, що було приховано від вас, вийде на світ. Було розумно довіритись своїм інстинктам. Ви ніколи не пошкодуєте, що прислухалися до свого внутрішнього голосу та власних порад.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Суд.

Можливо, ви не завжди знаєте, що робити, тому робіть все можливе. Ви можете приймати рішення лише на основі інформації, яка у вас є. Тому, якщо ви сумніваєтеся, чи зачекайте, чи зробіть усе можливе, сподіваючись на найкращий результат.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ваш дух і серце знаходяться у правильному місці. У вас гостра інтуїція та золоте серце. Даруйте своє кохання, але залишайтеся твердими у своєму рішенні не дозволяти іншим користуватися вашою добротою. Межі призначені для того, щоб їх встановлювати та зберігати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута.

Ви з нетерпінням чекаєте на початок, але справи не завжди відбуваються вчасно. Замість того, щоб турбуватися про це, зосередьте увагу на тому, що ви можете зробити зараз. Ви маєте багато речей на вибір. Це лише одна область вашого життя. Збудуйте ще один.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Не треба сперечатися з людьми, бо вони не мають рації. Натомість нічого не кажіть і дозвольте їм розібратися у всьому самостійно. Вашої люблячої підтримки може бути достатньо навіть якщо ви знаєте, що вони рухаються в неправильному напрямку. Їм потрібно засвоїти цей урок самостійно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Деякі рішення ухвалюються самі собою. Можливо, вам взагалі нічого не доведеться робити, а зачекайте, щоб побачити, як доля протягне вам руку допомоги. Ви можете бути вражені результатом. Іноді щось відбувається з якоїсь причини, і ви не можете знати, що це таке, поки не озирнетесь назад.

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