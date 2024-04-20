Ваше ежедневное гадание по одной карте Таро для всех знаков зодиака на 20 апреля уже здесь с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака 20 апреля, лучше всего проводить время, занимаясь уходом за собой и занимаясь чем-то физически активным.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 20 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Иногда бывает трудно быть творческим. Возможно, вам придется прожить жизнь немного более последовательно и следовать распорядку дня, которому, как вы знаете, вы можете доверять, когда кажется, что ваше воображение застряло и идеи не приходят.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Планы меняются, поэтому вам придется развернуться. То, на что вы надеялись, может быть отложено. Не расстраивайтесь. Такие вещи случаются. Попробуйте сделать что-нибудь еще, пока дверь не откроется снова в будущем.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Возможно, вы готовите лимонад из лимонов, но сейчас самое время показать, насколько вы можете быть сладкими. Покажите миру лучшую сторону себя в трудное время. Это ваш шанс показать, что вы намного лучше своих обстоятельств.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Возможно, вам не удастся начать то, что вы запланировали, но вы можете закончить что-то еще, что отложили. Завязывание свободных концов — отличный способ провести день с пользой. Тогда завтра вы сможете начать с чистого листа.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Вы провели достаточно времени, будучи интроспективным и интровертным. Теперь пришло время поделиться своей индивидуальностью с миром. Улыбнитесь широко и позвольте людям наслаждаться вашей компанией. Вероятно, вас пропустили!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Мудрость может остаться без внимания, но даже если кажется, что вас не слушают, есть вероятность, что то, что вы сказали, будет услышано. Возможно, вы не увидите пользы от своего совета, но в конечном итоге хорошо, что вы сказали то, что нужно было сказать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Луна, перевернутая.

Вы чувствовали, что что-то не так, и теперь то, что было скрыто от вас, выйдет на свет. Было разумно довериться своим инстинктам. Вы никогда не пожалеете, что прислушались к своему внутреннему голосу и собственным советам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Суд.

Возможно, вы не всегда знаете, что делать, поэтому просто делайте все возможное. Вы можете принимать решения только на основе той информации, которая у вас есть. Поэтому, если вы сомневаетесь, либо подождите, либо сделайте все возможное, надеясь на лучший результат.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ваш дух и сердце находятся в правильном месте. У вас острая интуиция и золотое сердце. Дарите свою любовь, но оставайтесь твердыми в своем решении не позволять другим пользоваться вашей добротой. Границы предназначены для того, чтобы их устанавливать и сохранять.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Вы с нетерпением ждете начала, но дела не всегда происходят вовремя. Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, сосредоточьте свое внимание на том, что вы можете сделать сейчас. У вас есть много вещей на выбор. Это всего лишь одна область вашей жизни. Постройте еще один.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Не нужно спорить с людьми, потому что они не правы. Вместо этого ничего не говорите и позвольте им разобраться во всем самостоятельно. Вашей любящей поддержки может быть достаточно, даже если вы знаете, что они движутся в неправильном направлении. Им необходимо усвоить этот урок самостоятельно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Некоторые решения принимаются сами собой. Возможно, вам вообще не придется ничего делать, а подождите, чтобы увидеть, как судьба протянет вам руку помощи. Вы можете быть удивлены результатом. Иногда что-то происходит по какой-то причине, и вы не можете знать, что это такое, пока не оглянетесь назад.

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