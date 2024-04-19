Перед зверненням до сервісного центру, рекомендується зробити повний огляд телефону, можливо згаслий екран пристрою ще не є критичною помилкою і ви можете вирішити проблему самостійно.

Якщо екран вашого смартфона не вмикається, але пристрій працює (приймає вхідні дзвінки, чутно системні звуки та вібрація), причиною може бути кілька факторів, які слід ретельно з'ясувати:

Апаратна несправність екрана або підсвічування. Це одна з найпоширеніших причин непрацюючого екрану. У цьому випадку потрібне звернення до сервісного центру для діагностики та заміни модулів дисплея. Механічні пошкодження. Якщо на смартфоні є тріщини або сколи, він зазнавав впливу води, а також, якщо зображення зникло після появи таких пошкоджень, слід звернутися до сервісного центру для заміни дисплея.

Перед зверненням до сервісного центру рекомендується зробити резервну копію даних із вашого смартфона на комп'ютер через USB-кабель. Якщо у вас є станція Samsung DeX, можна скопіювати файли з телефону за допомогою неї.

Зависання смартфона Можливо, смартфон завис при високому навантаженні. Щоб виправити ситуацію, спробуйте перезавантажити пристрій, утримуючи клавіші Живлення та Зменшення гучності протягом десяти секунд (на ранніх моделях лише кнопку Живлення).

Перевірте роботу телефону в безпечному режимі. Щоб уникнути впливу сторонніх програм, перевірте роботу телефону в безпечному режимі. Якщо в безпечному режимі екран працює, видаліть нещодавно встановлені програми або видаляйте завантажені програми по одному і перевіряйте роботу телефону у звичайному режимі.

Перевірте, чи не ввімкнено режим читання з екрана / Voice Assistant / Talkback Коли цей режим увімкнено, телефон озвучує всі дії користувача. Спробуйте вимкнути цей режим, торкнувшись екрана трьома пальцями або двічі натиснувши кнопку "Живлення".

Виконання повного скидання Якщо під час завантаження екран працює, спробуйте скинути кнопки. Скидання налаштувань усуне можливі програмні збої та помилки.

Підключіть смартфон до комп'ютера через кабель USB та скопіюйте всі необхідні дані. Якщо у вас є станція Samsung DeX, можна скопіювати файли з телефону за допомогою неї.

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