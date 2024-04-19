Перед обращением в сервисный центр, рекомендуется сделать полный осмотр телефона, возможно погасший экран устройства еще не является критической ошибкой и вы вполне можете решить проблему самостоятельно.

Если экран вашего смартфона не включается, но устройство работает (принимает входящие звонки, слышны системные звуки и вибрация), причиной может быть несколько факторов, которые следует тщательно выяснить:

Аппаратная неисправность экрана или подсветки. Это одна из наиболее распространенных причин неработающего экрана. В данном случае требуется обращение в сервисный центр для диагностики и замены модулей дисплея. Механические повреждения. Если на смартфоне есть трещины или сколы, он подвергался воздействию воды, а также, если изображение пропало после появления таких повреждений, следует обратиться в сервисный центр для замены дисплея.

Перед обращением в сервисный центр, рекомендуется сделать резервную копию данных с вашего смартфона на компьютер через USB-кабель. Если у вас есть станция Samsung DeX, вы можете скопировать файлы с телефона с помощью нее.

Зависание смартфона Возможно, смартфон завис при высокой нагрузке. Для исправления ситуации, попробуйте перезагрузить устройство, удерживая одновременно клавиши Питание и Уменьшение громкости в течение десяти секунд (на ранних моделях только кнопку Питание).

Проверка работы телефона в безопасном режиме. Для исключения влияния сторонних программ, проверьте работу телефона в безопасном режиме. Если в безопасном режиме экран работает, удалите недавно установленные приложения или удаляйте загруженные приложения по одному и проверяйте работу телефона в обычном режиме.

Проверьте, не включен ли режим «Чтение с экрана» / Voice Assistant / Talkback Когда этот режим включен, телефон озвучивает все действия пользователя. Попробуйте отключить этот режим, коснувшись экрана тремя пальцами или дважды нажав на кнопку "Питание".

Выполнение полного сброса Если во время загрузки экран работает, попробуйте сделать сброс кнопками. Сброс настроек устранит возможные программные сбои и ошибки.

Подключите смартфон к компьютеру через USB-кабель и скопируйте все необходимые данные. Если у вас есть станция Samsung DeX, вы можете скопировать файлы с телефона с помощью нее.

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