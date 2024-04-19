Однією з ключових змін є скорочення максимальної тривалості сесії "ПриватБанк" без активності користувача.

Фінансовий інститут "ПриватБанк" внесе зміни до процесу доступу до свого інтернет-банкінгу для підприємств під назвою "Приват24 для бізнесу", у відповідності до вимог Національного банку України. Про це повідомляється у заяві, розміщеній на офіційному веб-сайті "ПриватБанк".

Зазначається, що оновлена схема "ПриватБанк" передбачає вдосконалену процедуру автентифікації для користувачів під час входу до системи та здійснення операцій.

Користувачів "ПриватБанк" чекають наступні зміни у процесі авторизації:

використання файлового УЕП для входу;

можливе введення другого фактора аутентифікації, такого як push-повідомлення у мобільному додатку Приват24, IVR-дзвінок або SMS на фінансовий номер телефону.

Однією з ключових змін є скорочення максимальної тривалості сесії "ПриватБанк" без активності користувача.

За новою схемою активна сесія автоматично завершиться, якщо протягом 10 хвилин не буде виявлено жодної активності. Крім того, користувачі "ПриватБанк" отримають попередження перед завершенням сесії та матимуть можливість продовжити її, відповівши на повідомлення "Ви ще тут?".

У "ПриватБанк" підкреслюють, що всі ці зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки та захисту бізнес-даних згідно з вимогами Національного банку України та поширюються на всі банківські установи. Крім того, довірені особи, такі як бухгалтери, зможуть продовжувати мати доступ до сервісу для управління рахунками.

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