Згідно з повідомленням "ПриватБанк", у таких випадках є кілька альтернативних методів отримання коду для авторизації.

Клієнти "ПриватБанк" опинились в ситуації, коли їм необхідно отримати доступ до віртуального PIN-коду, який раніше ніколи не використовували, щоб авторизуватись у мобільному застосунку. "ПриватБанк" пояснив, що такий PIN є частиною авторизації і його можна отримати через смс-повідомлення або ж змінити через автовідповідач. Про це з'явився коментар у Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" розповів, що намагався увійти в додаток "Приват24". Під час входу у клієнтки запросило ввести PIN-код від віртуальної банківської картки, якого не було у неї. Тому жінка вирішила звернутись у підтримку "ПриватБанку". Там же одразу попросили пройти авторизацію та не вийшло.

"Заходжу на підтримку, вказую номер телефону, Ф.І.П, дата народження, відправляю фото з паспортом, не пройшла авторизацію. Як відновити доступ до банку?", - поділився клієнт "ПриватБанк".

Згідно з повідомленням "ПриватБанк", у таких випадках є декілька альтернативних методів отримання необхідного коду:

Найпростішим способом, який запропонував банк, є відправка SMS (вартість за тарифами оператора) з текстом PIN+1234 (де PIN – три латинські букви, 1234 – останні 4 цифри вашої картки) на номер +380920003700;

Іншою альтернативою є використання автовідповідача, який можна активувати шляхом набору відповідного номера (3700, якщо ви знаходитесь в Україні).

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