Согласно сообщению "ПриватБанк", в таких случаях есть несколько альтернативных методов получения требуемого кода для авторизации.

Клиенты "ПриватБанк" оказались в ситуации, когда им необходимо получить доступ к виртуальному PIN-коду, который раньше никогда не использовался, чтобы авторизироваться в мобильном приложении. "ПриватБанк" объяснил, что такой PIN является частью авторизации и его можно получить через смс-сообщение или же изменить через автоответчик. Об этом появился комментарий в Минфине.

Клиентка "ПриватБанк" рассказал, что пытался войти в приложение "Приват24". При входе у клиентки пригласило ввести PIN-код от виртуальной банковской карты, которого не было у нее. Поэтому женщина решила обратиться в поддержку "ПриватБанка". Там же сразу попросили пройти авторизацию и не получилось.

"Захожу в поддержку, указываю номер телефона, Ф.И.П, дата рождения, отправляю фото с паспортом, не прошла авторизацию. Как восстановить доступ в банк?", - поделился клиент "ПриватБанк".

Согласно сообщению "ПриватБанк", в таких случаях есть несколько альтернативных методов получения требуемого кода:

Самым простым способом, предложенным банком, является отправка SMS (стоимость по тарифам оператора) с текстом PIN+1234 (где PIN – три латинские буквы, 1234 – последние 4 цифры вашей карты) на номер +380920003700;

Другой альтернативой является использование автоответчика, который можно активировать путем набора номера (3700, если вы находитесь в Украине).

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