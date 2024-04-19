Финансовый институт "ПриватБанк" внесет изменения в процесс доступа к своему интернет-банкингу для предприятий под названием "Приват24 для бизнеса", в соответствии с требованиями Национального банка Украины. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном веб-сайте "ПриватБанк".

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Отмечается, что обновленная схема "ПриватБанк" предусматривает усовершенствованную процедуру проверки подлинности для пользователей при входе в систему и совершении операций.

Пользователей "ПриватБанка" ждут следующие изменения в процессе авторизации:

  • использование файлового УЭП для входа;
  • возможно введение второго фактора аутентификации, такого как push-сообщение в мобильном приложении Приват24, IVR-звонок или SMS на финансовый номер телефона.

Одним из ключевых изменений является сокращение максимальной продолжительности сессии ПриватБанк без активности пользователя.

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По новой схеме активная сессия автоматически завершится, если в течение 10 минут не будет обнаружена активность. Кроме того, пользователи "ПриватБанк" получат предупреждение перед завершением сессии и могут продолжить ее, ответив на сообщение "Вы еще здесь?".

В "ПриватБанке" подчеркивают, что все эти изменения направлены на повышение уровня безопасности и защиты бизнес-данных согласно требованиям Национального банка Украины и распространяются на все банковские учреждения. Кроме того, доверенные лица, такие как бухгалтеры, смогут продолжать доступ к сервису для управления счетами.

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