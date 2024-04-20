Незважаючи на зусилля виробників захисту телефонів, вони мають "слабкі" місця, причому найбільш вразливим з них є екран.
За статистикою, однією з найпоширеніших причин звернення до сервісного центру є некоректна робота сенсорів дисплея. Дуже легко той пошкодити, коли він займає весь екран і все навантаження при роботі приходить на нього, особливо під час активного використання.
Насамперед слід розібратися в причинах поломки та знайти відповідне рішення для кожної з них.
Якщо на дисплеї немає якісного олеофобного покриття, побутові забруднення можуть призвести до некоректної роботи сенсорів. Рішення: протирати дисплей мікрофібровою серветкою з очищаючим засобом або поліроллю для екранів хоча б пару разів на тиждень.
Помилки при наклеюванні захисної плівки або скла можуть призвести до поганої реакції сенсорів. Рішення: переклеїти плівку або скло правильно.
Потрапляння телефону у воду може пошкодити сенсор. Рішення: вимкнути пристрій та ретельно просушити його, наприклад, у рисі або силікагелі.
Волога може спричинити окислення контактів, що призводить до некоректної роботи сенсора. Рішення: зачистити контакти спиртом чи спеціальною рідиною.
Сильні перепади температури можуть тимчасово вимкнути сенсор. Рішення: дочекатися нормалізації температури пристрою.
Збої в програмному забезпеченні можуть викликати проблеми із сенсором. Рішення: перезавантажити пристрій або скинути його до заводських.
Пошкодження екрана або сенсора можуть вимагати заміни деталей. Рішення: звернутися до сервісного центру для ремонту.
Вихід з ладу шлейфу також може спричинити некоректну роботу сенсора. Рішення: замінити шлейф у сервісному центрі.
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