Перш за все слід розібратися в причинах поломки і знайти відповідне рішення для кожної з них, знаючи точну помилку, ви можете врятувати екран свого смартфона.

Незважаючи на зусилля виробників захисту телефонів, вони мають "слабкі" місця, причому найбільш вразливим з них є екран.

За статистикою, однією з найпоширеніших причин звернення до сервісного центру є некоректна робота сенсорів дисплея. Дуже легко той пошкодити, коли він займає весь екран і все навантаження при роботі приходить на нього, особливо під час активного використання.

Насамперед слід розібратися в причинах поломки та знайти відповідне рішення для кожної з них.

Якщо на дисплеї немає якісного олеофобного покриття, побутові забруднення можуть призвести до некоректної роботи сенсорів. Рішення: протирати дисплей мікрофібровою серветкою з очищаючим засобом або поліроллю для екранів хоча б пару разів на тиждень.

Помилки при наклеюванні захисної плівки або скла можуть призвести до поганої реакції сенсорів. Рішення: переклеїти плівку або скло правильно.

Потрапляння телефону у воду може пошкодити сенсор. Рішення: вимкнути пристрій та ретельно просушити його, наприклад, у рисі або силікагелі.

Волога може спричинити окислення контактів, що призводить до некоректної роботи сенсора. Рішення: зачистити контакти спиртом чи спеціальною рідиною.

Сильні перепади температури можуть тимчасово вимкнути сенсор. Рішення: дочекатися нормалізації температури пристрою.

Збої в програмному забезпеченні можуть викликати проблеми із сенсором. Рішення: перезавантажити пристрій або скинути його до заводських.

Пошкодження екрана або сенсора можуть вимагати заміни деталей. Рішення: звернутися до сервісного центру для ремонту.

Вихід з ладу шлейфу також може спричинити некоректну роботу сенсора. Рішення: замінити шлейф у сервісному центрі.

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