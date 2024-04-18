Міністерство культури розповіло про кількість працівників пересувних цирків, яких забронювали від мобілізації та причину, чому це зробили.

Міністерство культури оголосило кількість працівників пересувних цирків, які отримали бронь від мобілізації. Глава Мінкульту Ростислав Карандєєв наголосив на їхній важливості в контексті протистояння інформаційному негативу.

Загалом 14 з 155 співробітників дирекцій цирків отримали таку бронь. За словами посадовця, це важливо для збереження функціонування цих закладів, що відіграють вагому роль у суспільстві.

Карандєєв зауважив, що умови війни покладають особливий акцент на роль культурних інституцій, зокрема циркових колективів, у підтримці психологічного стану людей. Їхні виступи стають важливим джерелом емоційної підтримки та культурного досвіду для дітей та сімей військовослужбовців.

Зазначаючи, що лише 14 з 155 працівників отримали бронь, він підкреслив її критичне значення для діяльності цих установ. Крім того, він вказав на важливість роботи цих колективів у віддалених та складних місцях, де надання культурних послуг є особливо важливим, зокрема для військовослужбовців.

Міністерство культури віднесло деякі цирки до категорії критично важливих підприємств під час війни, що дає їм можливість бронювати військовозобов'язаних працівників. Такий статус мають кілька цирків, серед яких Львівський державний цирк, а також Державна циркова компанія України, Криворізький, Дніпровський, Запорізький, Харківський державні цирки.

Карандєєв уточнив, що бронювання застосовується тільки до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних у кожній організації.

Джерело: informator

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