Министерство культуры рассказало о количестве работников передвижных цирков, забронированных от мобилизации и причине, почему это сделали.

Министерство культуры объявило количество работников передвижных цирков, получивших бронь от мобилизации. Глава Минкульта Ростислав Карандеев отметил их важность в контексте противостояния информационному негативу.

В общей сложности 14 из 155 сотрудников дирекций цирков получили такую ​​бронь. По словам чиновника, это важно для сохранения функционирования этих заведений, играющих важную роль в обществе.

Карандаев отметил, что условия войны возлагают особый акцент на роль культурных институтов, в частности цирковых коллективов, в поддержке психологического состояния людей. Их выступления становятся важным источником эмоциональной поддержки и культурного опыта для детей и семей военнослужащих.

Отмечая, что только 14 из 155 работников получили бронь, он подчеркнул ее критическое значение для деятельности этих учреждений. Кроме того, он указал на важность работы этих коллективов в отдаленных и сложных местах, где предоставление культурных услуг особенно важно, в частности для военнослужащих.

Министерство культуры отнесло некоторые цирки в категорию критически важных предприятий во время войны, что дает им возможность бронировать военнообязанных работников. Такой статус имеют несколько цирков, в том числе Львовский государственный цирк, а также Государственная цирковая компания Украины, Криворожский, Днепровский, Запорожский, Харьковский государственные цирки.

Карандаев уточнил, что бронирование применяется только до 50% от общего количества военнообязанных в каждой организации.

Источник: informator

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