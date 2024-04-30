Багато людей не знають, але деякі речі поруч із вашим телефоном можуть нашкодити техніці, особливо якщо вони мають магніти, гострі грані або навіть просто кладуть гроші під чохол пристрою.

Сьогодні телефон став невід'ємною частиною повсякденного життя кожної людини настільки, що ми часто тримаємо її в кишені чи сумці поруч із іншими предметами першої необхідності. Однак є 5 речей, від яких варто тримати смартфон якнайдалі, оскільки це може бути небезпечно, пишуть в Sante Plus.

Багато хто кладе телефон біля грошей або навіть у чохол смартфона, що може спричинити перегрів пристрою. Крім того, якщо у вас вкрадуть чохол із грошима, ви втратите їх та свій телефон.

Магнітна смужка на картці може бути пошкоджена при частому контакті з телефоном, що може спричинити непередбачені проблеми з оплатою.

З гігієнічних міркувань телефон не слід класти поруч із їжею, щоб уникнути забруднення їжі мікробами та бактеріями, які можуть бути на поверхні телефону.

Ключі та інші металеві предмети можуть подряпати або навіть зашкодити екрану телефону, особливо при різких рухах.

Хоча магнітний тримач дозволяє зручно використовувати телефон під час водіння, він може вплинути на роботу смартфона та викликати небажані наслідки.

Експерт із охорони здоров'я Ліллі Фрідман рекомендує уникати зберігання телефону в задній кишені, щоб не прискорювати проблеми із суглобами. Також не варто класти телефон під подушку, оскільки це може призвести до перегріву і навіть пожежі через несправність пристрою або заряджання.

Найкраще покласти телефон за межами спальні перед сном, щоб уникнути розладів сну та інших негативних наслідків.

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