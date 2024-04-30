Многие люди не знают, но некоторые вещи рядом с вашим телефоном могут навредить технике, особенно если они имеют магниты, острые грани или даже просто кладут деньги под чехол устройства.

Сегодня телефон стал неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека настолько, что мы часто держим его в кармане или сумке рядом с другими предметами первой необходимости. Однако есть 5 вещей, от которых стоит держать смартфон как можно дальше, поскольку это может быть опасно, пишут в Sante Plus.

Многие кладут телефон возле денег или даже в чехол смартфона, что может вызвать перегрев устройства. Кроме того, если у вас украдут чехол с деньгами, вы потеряете их и свой телефон.

Магнитная полоска на карточке может быть повреждена при частом контакте с телефоном, что может привести к непредвиденным проблемам с оплатой.

Из гигиенических соображений телефон не следует класть рядом с едой, чтобы избежать загрязнения еды микробами и бактериями, которые могут находиться на поверхности телефона.

Ключи и другие металлические предметы могут поцарапать или даже повредить экран телефона, особенно при резких движениях.

Хотя магнитный держатель позволяет удобно использовать телефон во время вождения, он может повлиять на работу смартфона и вызвать нежелательные последствия.

Эксперт по здравоохранению Лилли Фридман рекомендует избегать хранения телефона в заднем кармане, чтобы не ускорять проблемы с суставами. Также не стоит класть телефон под подушку, так как это может привести к перегреву и даже к пожару из-за неисправности устройства или зарядки.

Лучше всего положить телефон за пределами спальни перед сном, чтобы избежать расстройств сна и других негативных последствий.

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