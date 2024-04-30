Сегодня телефон стал неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека настолько, что мы часто держим его в кармане или сумке рядом с другими предметами первой необходимости. Однако есть 5 вещей, от которых стоит держать смартфон как можно дальше, поскольку это может быть опасно, пишут в Sante Plus.
Многие кладут телефон возле денег или даже в чехол смартфона, что может вызвать перегрев устройства. Кроме того, если у вас украдут чехол с деньгами, вы потеряете их и свой телефон.
Магнитная полоска на карточке может быть повреждена при частом контакте с телефоном, что может привести к непредвиденным проблемам с оплатой.
Из гигиенических соображений телефон не следует класть рядом с едой, чтобы избежать загрязнения еды микробами и бактериями, которые могут находиться на поверхности телефона.
Ключи и другие металлические предметы могут поцарапать или даже повредить экран телефона, особенно при резких движениях.
Хотя магнитный держатель позволяет удобно использовать телефон во время вождения, он может повлиять на работу смартфона и вызвать нежелательные последствия.
Эксперт по здравоохранению Лилли Фридман рекомендует избегать хранения телефона в заднем кармане, чтобы не ускорять проблемы с суставами. Также не стоит класть телефон под подушку, так как это может привести к перегреву и даже к пожару из-за неисправности устройства или зарядки.
Лучше всего положить телефон за пределами спальни перед сном, чтобы избежать расстройств сна и других негативных последствий.
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