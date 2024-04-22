Найкраще підготуватися заздалегідь до того, що хтось може спробувати вкрасти ваші особисті дані, номери карток та кошти у разі зникнення телефону, оскільки ніхто не застрахований від подібних ситуацій.

Сьогодні існує безліч способів знайти втрачений або вкрадений телефон. Хоча не всі з них гарантують позитивний результат, все ж таки варто спробувати. Нижче наведено деякі рекомендації, що робити, якщо ваш телефон вже вкрали, а також як можна запобігти цій неприємній ситуації.

Що повинен знати кожен власник смартфону Для мінімізації втрати даних та захисту інформації на вашому смартфоні важливо правильно його налаштувати.

Встановіть надійний пароль та уникайте звичайних кодів блокування. Функція розпізнавання обличчя не є найнадійнішим методом захисту, тому що телефон можна розблокувати за допомогою фотографій власника.

На екрані блокування смартфона вкажіть контактні дані близької людини або інший номер телефону (якщо у вас є кілька телефонів). Це допоможе людині, яка знайшла телефон, зв'язатися з вами.

Увімкніть резервне копіювання та час від часу перевіряйте його працездатність. Якщо телефон загубиться, це допоможе швидко відновити дані на новому пристрої.

Увімкніть автоматичне блокування через 30 секунд або хвилину неактивності пристрою. Цей простий спосіб захисту допоможе обмежити доступ до ваших даних стороннім.

На пристроях на базі Android встановлено функцію "Знайти пристрій", яка має бути увімкнена за умовчанням. Цю функцію можна знайти в розділі "Безпека" або "Google - Безпека" в установках телефону. Ця функція дозволяє знайти пристрій за допомогою іншого пристрою Android, встановивши програму Find My Device.

Власникам пристроїв на базі iOS рекомендується використовувати програму "Локатор", за допомогою якої можна знайти свій пристрій, виконати додаткові дії для його повернення та захистити свої дані.

Читайте також:

Як прибрати нав’язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.