Лучше всего подготовиться заранее к тому, что кто-то может попытаться украсть ваши личные данные, номера карт и средства в случае пропажи телефона, поскольку никто не застрахован от подобных ситуаций.

Сегодня существует множество способов найти потерянный или украденный телефон. Хотя не все из них гарантируют положительный результат, все же стоит попробовать. Ниже приведены некоторые рекомендации, что делать, если ваш телефон уже украли, а также как можно предотвратить эту неприятную ситуацию.

Что должен знать каждый владелец смартфона Для минимизации потери данных и защиты информации на вашем смартфоне важно правильно его настроить.

Установите надежный пароль и избегайте обычных кодов блокировки. Функция распознавания лица не является самым надежным методом защиты, так как телефон можно разблокировать с помощью фотографий владельца.

Укажите на экране блокировки смартфона контактные данные близкого человека или другой номер телефона (если у вас есть несколько телефонов). Это поможет человеку, нашедшему ваш телефон, связаться с вами.

Включите резервное копирование и время от времени проверяйте его работоспособность. Если телефон потеряется, это поможет быстро восстановить данные на новом устройстве.

Включите автоматическую блокировку через 30 секунд или минуту неактивности устройства. Этот простой метод защиты поможет ограничить доступ к вашим данным посторонним.

На устройствах на базе Android установлена функция "Найти устройство", которая должна быть включена по умолчанию. Эту функцию можно найти в разделе "Безопасность" или "Google — Безопасность" в настройках телефона. Эта функция позволяет найти устройство с помощью другого устройства Android, установив приложение Find My Device.

Владельцам устройств на базе iOS рекомендуется использовать приложение "Локатор", с помощью которого можно найти свое устройство, выполнить дополнительные действия для его возврата и защитить свои данные.

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