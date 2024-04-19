Щоб позбавитися більшості докучливих помилок, зависань і проблем з телефоном іноді його потрібно просто перезавантажити і зробити це відразу ж, якщо гальмування пристрою стало критичним.

З часом будь-який телефон починає зависати і працювати повільніше. Це в тому, що пристрій перестає реагувати на натискання. Чому це відбувається і як можна перезавантажити телефон?

Перевантаження програм: Для виконання будь-якого процесу телефону потрібна оперативна пам'ять. Якщо на пристрої відкрито багато програм, оперативної пам'яті може не вистачити, і телефон почне повільніше працювати та зависати. Цю проблему можна вирішити, закривши всі програми, які не використовуються постійно.

Також варто звернути увагу на фонові процеси, особливо якщо на пристрої встановлено занадто багато оптимізаторів простору або програм для видалення сміття. Зайві програми слід видалити або заборонити роботу у фоні.

Накопичення кешу: Тимчасові файли не тільки займають місце на пристрої, але можуть негативно впливати на процеси, що призводить до зависання телефону. Фахівці рекомендують іноді очищати кеш.

Недостатньо внутрішньої пам'яті: Це може також впливати на роботу телефону. Коли пристрій повідомляє, що пам'ять майже закінчилася, смартфон починає працювати повільніше. Єдиний спосіб вирішити проблему – очистити місце. Не обов'язково видаляти програми, можна перенести їх на карту SD або в хмарне сховище.

Програмний збій: Найчастіше цю проблему можна вирішити перезавантаженням телефону. Якщо збої відбуваються регулярно, слід звернутися до фахівців.

Фізичне пошкодження: Часті падіння можуть пошкодити телефон і призвести до його зависання.

Наявність вірусів: Якщо телефон почав гальмувати і з'являються рекламні банери, пристрій може бути заражений вірусами. Рекомендується перевірити пристрій антивірусною програмою та видалити підозрілі програми.

Як зробити примусове перезавантаження телефону iPhone. Якщо у вас модель до iPhone 6 (включно), порядок дій такий:

натисніть та одночасно утримуйте кнопку "Сон/Пробудження" та кнопку "Додому"; Коли з'явиться логотип Apple, відпустіть обидві кнопки. Для моделей, що підтримують iOS 16, інструкція трохи інша:

Натисніть та одразу відпустіть кнопку збільшення гучності; натисніть та одразу відпустіть кнопку зменшення гучності; натисніть та утримуйте бічну кнопку; Коли з'явиться логотип Apple, відпустіть бічну кнопку.

Як примусово перезавантажити телефон на Android Щоб повернути смартфон на Android у робочий стан після зависання, потрібно:

Одночасно затиснути три кнопки: регулювання гучності, живлення та Home Key. Зверніть увагу, що останню кнопку натискаєте лише у тому випадку, якщо у вас телефон або планшет від Samsung.

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