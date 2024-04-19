Чтобы избавиться от большинства надоедливых ошибок, зависаний и проблем с телефоном иногда его нужно просто перезагрузить и сделать это сразу же, если торможение устройства стало критическим.

С течением времени любой телефон начинает зависать и работать медленнее. Это проявляется в том, что устройство перестает реагировать на нажатия. Почему это происходит и как можно перезагрузить телефон?

Перегрузка приложениями: Для выполнения любого процесса телефону требуется оперативная память. Если на устройстве открыто много приложений, оперативной памяти может не хватить, и телефон начнет медленнее работать и зависать. Эту проблему можно решить, принудительно закрыв все программы, которые не используются постоянно.

Также стоит обратить внимание на фоновые процессы, особенно если на устройстве установлено слишком много оптимизаторов пространства или приложений для удаления мусора. Лишние программы следует удалить или запретить им работу в фоне.

Накопление кэша: Временные файлы не только занимают место на устройстве, но и могут негативно влиять на процессы, что приводит к зависанию телефона. Специалисты рекомендуют время от времени очищать кэш.

Недостаточно внутренней памяти: Это также может влиять на работу телефона. Когда устройство сообщает, что память почти закончилась, смартфон начинает работать медленнее. Единственный способ решить проблему - очистить место. Не обязательно удалять приложения, можно перенести их на SD-карту или в облачное хранилище.

Программный сбой: Чаще всего эту проблему можно решить перезагрузкой телефона. Если сбои происходят регулярно, следует обратиться к специалистам.

Физическое повреждение: Частые падения могут повредить телефон и привести к его зависанию.

Наличие вирусов: Если телефон начал тормозить и появляются рекламные баннеры, возможно, устройство заражено вирусами. Рекомендуется проверить устройство антивирусной программой и удалить подозрительные приложения.

Как сделать принудительную перезагрузку телефона iPhone. Если у вас модель до iPhone 6 (включительно), порядок действий такой:

нажмите и одновременно удерживайте кнопку "Сон/Пробуждение" и кнопку "Домой"; когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки. Для моделей, поддерживающих iOS 16, инструкция немного иная:

Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости; нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости; нажмите и удерживайте боковую кнопку; когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку.

Как принудительно перезагрузить телефон на Android. Чтобы вернуть смартфон на Android в рабочее состояние после зависания, нужно:

Одновременно зажать три кнопки: регулировка громкости, питания и Home Key. Обратите внимание, что последнюю кнопку нажимаете только в том случае, если у вас телефон или планшет от Samsung.

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