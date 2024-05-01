Регулярне миття необхідне для того, щоб ваш автомобіль виглядав добре і функціонував належним чином.

Прочитайте наступні кроки, щоб дізнатися, як помити машину вдома, адже напевно Ви коли-небудь чистили свою машину і в результаті все одно помічали брудні смуги, коли вона висохла.

Щоб уникнути цього, переконайтеся, що ви дотримуєтеся цих простих кроків у правильному порядку, і ви досягнете успіху.

Чим можна помити машину вдома?

Миття високого тиску або шланг (додатково)

2 відра

Велика губка

Автомобільне мило чи шампунь

Чиста ганчірка або рушник

Чисте місце у сухий день.

Крок 1: Почніть зі полоскання. Для початку промийте машину водою, щоб видалити бруд, що відшаровувався. Миття високого тиску дасть найкращий ефект, але ви також можете використовувати звичайний шланг, налаштований на максимальну потужність.

Якщо у вас немає доступу до жодного з них, підійде велике відро з водою. Просто майте на увазі, що вам, можливо, доведеться кілька разів підійти до крана, щоб наповнити цебро.

Завжди корисно починати промивання зверху, щоб бруд не потрапив на чистіші частини автомобіля – обов'язково промивайте колісні арки та диски одночасно.

Крок 2. Час провести глибоке чищення. Ось тут і стануть у нагоді ваші два відра. В одному має бути тепла вода з автомобільним милом (підійде або автомобільний шампунь, або звичайний миючий засіб), а в іншому має бути чиста, не мильна вода.

Почніть з верхньої частини автомобіля за допомогою губки та легкими бічними рухами розподіліть мило по машині. Спокусливо використовувати рухи, що обертаються, але це з набагато більшою ймовірністю залишить смуги, коли ви закінчите.

Щоразу, коли ви хочете повторно замочити губку в мильній воді, спочатку промийте її в чистій воді, щоб бруд із губки не потрапив назад у мило.

Коли ви огляньте всю машину, можливо, вам захочеться прополоскати губку і ще раз пройтися по ній, щоб переконатися, що весь бруд видалено.

Крок 3: Ще раз промийте. Коли ви задоволені чистотою свого автомобіля, саме час промити його ще раз. Зробіть це так само, як і раніше, починаючи з верхньої частини автомобіля і просуваючись донизу, щоб звести до мінімуму мильні смуги.

Крок 4: Обов'язково висушіть його. Незважаючи на те, що після миття машину часто залишають сушитися на повітрі, це не найкращий варіант. Щоб уникнути розлучення, висушіть його чистим рушником або тканиною, перш ніж він висохне природним шляхом. Саме тому рекомендується чистити машину в затіненому місці, щоби сонце не висушило її раніше, ніж у вас з'явиться така можливість.

Крок 5: Не забудьте двері. Після того, як ви очистили, сполоснули і висушили машину, відкрийте двері і протріть бічні сторони дверей мильною губкою, потім знову протріть їх вологою чистою тканиною, а потім висушіть рушником. Це дозволить уникнути попадання бруду зі щілин між дверцятами.

Крок 6: Перевірте колеса. Ви повинні були вже промити колеса під час первісного ополіскування автомобіля, але ви також повинні переконатися, що вони чисті.

Повторіть той самий процес очищення, ополіскування та сушіння, який використовувався для решти автомобіля, щоб протерти колеса, щоб створити ідеальний ефект «чистого автомобіля».

Крок 7: Віск або полірування. Якщо ви хочете зробити все можливе, щоб почистити свій автомобіль, зараз саме час це зробити. Після того, як ви ретельно очистили та висушили свій автомобіль, ви можете покрити його воском або поліроллю, щоб надати йому додаткового блиску та зробити його абсолютно новим.

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