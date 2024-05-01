Регулярная мойка необходима для того, чтобы ваш автомобиль выглядел хорошо и функционировал должным образом.

Прочтите следующие шаги, чтобы узнать, как помыть машину дома, ведь наверняка Вы когда-нибудь чистили свою машину и в результате все-равно замечали грязные полосы, когда она высохла.

Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы следуете этим простым шагам в правильном порядке, и вы добьетесь успеха.

Чем можно помыть машину дома?

Мойка высокого давления или шланг (дополнительно)

2 ведра

Большая губка

Автомобильное мыло или шампунь

Чистая тряпка или полотенце

Чистое место в сухой день.

Шаг 1: Начните с полоскания. Для начала промойте машину водой, чтобы удалить отслоившуюся грязь. Мойка высокого давления даст лучший эффект, но вы также можете использовать обычный шланг, настроенный на максимальную мощность.

Если у вас нет доступа ни к одному из них, подойдет большое ведро с водой. Просто имейте в виду, что вам, возможно, придется несколько раз подойти к крану, чтобы наполнить ведро.

Всегда полезно начинать промывание сверху, чтобы грязь не попала на более чистые части автомобиля – обязательно промывайте колесные арки и диски одновременно.

Шаг 2. Время провести глубокую чистку. Вот тут-то и пригодятся ваши два ведра. В одном должна быть теплая вода с автомобильным мылом (подойдет либо автомобильный шампунь, либо обычное моющее средство), а в другом должна быть чистая, не мыльная вода.

Начните с верхней части автомобиля с помощью губки и легкими боковыми движениями распределите мыло по машине. Соблазнительно использовать вращающиеся движения, но это с гораздо большей вероятностью оставит полосы, когда вы закончите.

Каждый раз, когда вы хотите повторно замочить губку в мыльной воде, сначала промойте ее в чистой воде, чтобы грязь с губки не попала обратно в мыло.

Когда вы осмотрите всю машину, возможно, вам захочется прополоскать губку и еще раз пройтись по ней, чтобы убедиться, что вся грязь удалена.

Шаг 3: Еще раз промойте. Когда вы удовлетворены чистотой своего автомобиля, самое время промыть его еще раз. Сделайте это так же, как и раньше, начиная с верхней части автомобиля и продвигаясь вниз, чтобы свести к минимуму мыльные полосы.

Шаг 4: Обязательно высушите его. Несмотря на то, что после мойки машину часто оставляют сушиться на воздухе, это не лучший вариант. Чтобы избежать разводов, высушите его чистым полотенцем или тканью, прежде чем он высохнет естественным путем. Именно поэтому рекомендуется чистить машину в затененном месте, чтобы солнце не высушило ее раньше, чем у вас появится такая возможность.

Шаг 5: Не забудьте двери. После того, как вы очистили, ополоснули и высушили машину, откройте двери и протрите боковые стороны дверей мыльной губкой, затем снова протрите их чистой влажной тканью, а затем высушите полотенцем. Это позволит избежать попадания грязи из щелей между дверцами.

Шаг 6: Проверьте колеса. Вы должны были уже промыть колеса во время первоначального ополаскивания автомобиля, но вы также должны убедиться, что они чистые.

Повторите тот же процесс очистки, ополаскивания и сушки, который использовался для остальной части автомобиля, чтобы протереть колеса, чтобы создать идеальный эффект «чистого автомобиля».

Шаг 7: Воск или полировка. Если вы хотите сделать все возможное, чтобы почистить свой автомобиль, сейчас самое время это сделать. После того, как вы тщательно очистили и высушили свой автомобиль, вы можете покрыть его воском или полиролью, чтобы придать ему дополнительный блеск и сделать его совершенно новым.

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