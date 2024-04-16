Вищий антикорупційний суд виправдав генерал-майора Держприкордонслужби Сергія Мула від звинувачень у недостовірному декларуванні, повідомила пресслужба ВАКС.

За дослідженням слідства, Мул у декларації за 2021 рік не вказав будинок у Борисполі, хоча він був придатний для проживання і його сім'я там проживала упродовж 2020 року. Вартість цього об'єкту незавершеного будівництва перевищує 1,5 млн грн. Обвинуваченому пред'явили статтю 366-2 Кримінального кодексу України - умисне надання завідомо недостовірної інформації у декларації особи, уповноваженої на виконання державних функцій.

Суд визнав докази сторони обвинувачення недостатніми та виправдав генерала через відсутність складу кримінального правопорушення в його діях. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів.

Генерал Мул став відомим у 2023 році після публікації Українською правдою відео його інциденту з працівниками патрульної поліції. Після цього Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління ДПСУ і перевели на посаду заступника директора Департаменту організації роботи, планування та контролю адміністрації ДПСУ в Києві.

Прізвище Мула також фігурувало у ще одному скандалі 2023 року, коли його підлегла пресофіцерка відправилася до Парижа на Новий рік під час повномасштабного вторгнення.

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