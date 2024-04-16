Высший антикоррупционный суд оправдал генерал-майора Госпогранслужбы Сергея Мула от обвинений в недостоверном декларировании, сообщила пресс-служба ВАКС.

По исследованию следствия, Ил в декларации за 2021 год не указал дом в Борисполе, хотя он был пригоден для проживания и его семья там проживала в течение 2020 года. Стоимость этого объекта незавершенного строительства превышает 1,5 млн. грн. Обвиняемому предъявили статью 366-2 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное предоставление заведомо недостоверной информации в декларации лица, уполномоченного на исполнение государственных функций.

Суд признал доказательства стороны обвинения недостаточными и оправдал генерала из-за отсутствия состава уголовного преступления в его действиях. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

Генерал Мул стал известен в 2023 году после публикации Украинской правдой видео его инцидента с работниками патрульной полиции. После этого Мула уволили с должности начальника Южного регионального управления ГНСУ и перевели на должность заместителя директора Департамента организации работы, планирования и контроля администрации ГНСУ в Киеве.

Фамилия Мула также фигурировала в еще одном скандале 2023 года, когда его подчиненная пресс-офицерша отправилась в Париж на Новый год во время полномасштабного вторжения.

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