Демографічна ситуація в Україні наразі виявляється критичною, що може призвести до невідворотніх наслідків. Про це заявив Експерт Микола Скиба.
Згідно з даними на 2024 рік, індекс зменшення населення перевищує 1,0%, а тривала фаза вторгнення тільки прискорює цей процес, зменшуючи привабливість країни для різноманітних талантів.
Микола Скиба, експерт програми "Освіта" Українського інституту майбутнього, висловив свою думку про три сценарії розвитку демографічної ситуації в країні, які можуть відбутися.
- Сценарій "Обвал" передбачає подальше різке скорочення населення з катастрофічними наслідками. Але цей сценарій найменш ймовірний.
- Сценарій "Стабілізація" передбачає сповільнення темпів скорочення населення, але збереження тенденції до зменшення.
- Сценарій "Хиткий баланс" передбачає періодичне поліпшення ситуації, але з незначними загрозами. Цей сценарій є найбільш можливим, оскільки демографічна ситуація в країні залежить від соціального самопочуття та освітнього досвіду громадян.
За словами Скиби, з огляду на зростання ролі державного сектора в економіці, соціальні настрої набувають більшого впливу.
"Наприклад, підвищення недовіри може спричинити кризу у банківській сфері та брак кадрів для державної служби та оборонних підприємств", - говорить він.
Джерело: tsn
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