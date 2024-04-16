Експерт вказав на надзвичайно серйозну демографічну ситуацію в Україні та розглянув три можливі сценарії розвитку цієї проблеми.

Демографічна ситуація в Україні наразі виявляється критичною, що може призвести до невідворотніх наслідків. Про це заявив Експерт Микола Скиба.

Згідно з даними на 2024 рік, індекс зменшення населення перевищує 1,0%, а тривала фаза вторгнення тільки прискорює цей процес, зменшуючи привабливість країни для різноманітних талантів.

Микола Скиба, експерт програми "Освіта" Українського інституту майбутнього, висловив свою думку про три сценарії розвитку демографічної ситуації в країні, які можуть відбутися.

Сценарій "Обвал" передбачає подальше різке скорочення населення з катастрофічними наслідками. Але цей сценарій найменш ймовірний. Сценарій "Стабілізація" передбачає сповільнення темпів скорочення населення, але збереження тенденції до зменшення. Сценарій "Хиткий баланс" передбачає періодичне поліпшення ситуації, але з незначними загрозами. Цей сценарій є найбільш можливим, оскільки демографічна ситуація в країні залежить від соціального самопочуття та освітнього досвіду громадян.

За словами Скиби, з огляду на зростання ролі державного сектора в економіці, соціальні настрої набувають більшого впливу.

"Наприклад, підвищення недовіри може спричинити кризу у банківській сфері та брак кадрів для державної служби та оборонних підприємств", - говорить він.

Джерело: tsn

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову