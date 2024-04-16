Демографическая ситуация в Украине пока оказывается критической, что может привести к неотвратимым последствиям. Об этом заявил Эксперт Николай Скиба.
Согласно данным на 2024 год, индекс убыли населения превышает 1,0%, а длительная фаза вторжения только ускоряет этот процесс, уменьшая привлекательность страны для разнообразных талантов.
Николай Скиба, эксперт программы "Образование" Украинского института будущего, высказал свое мнение о трех сценариях развития демографической ситуации в стране, которые могут произойти.
- Сценарий "Обвал" предполагает дальнейшее резкое сокращение населения с катастрофическими последствиями. Но этот сценарий менее вероятен.
- Сценарий "Стабилизация" предполагает замедление темпов сокращения населения, но сохранение тенденции к уменьшению.
- Сценарий "Шаткий баланс" предполагает периодическое улучшение ситуации, но с незначительными угрозами. Этот сценарий наиболее возможен, поскольку демографическая ситуация в стране зависит от социального самочувствия и образовательного опыта граждан.
По словам Скибы, учитывая рост роли государственного сектора в экономике, социальные настроения приобретают большее влияние.
"Например, повышение недоверия может повлечь за собой кризис в банковской сфере и нехватку кадров для государственной службы и оборонных предприятий", - говорит он.
Источник: tsn
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