Завдяки уважному вивченню телефону ви можете розпізнати функції, програми та рекламу, що відстежує ваші дії в мережі та навіть зберігає особисті та важливі дані про вас.

У сучасних смартфонах акумулятори містять мікроконтролери, які обмінюються інформацією із зарядним пристроєм та операційною системою по захищеному каналу. Якщо зловмисник зможе отримати доступ до мікроконтролера акумулятора, він може спостерігати за взаємодією мікроконтролера з операційною системою, що може сприяти успішній атаці на систему.

Ознайомтеся зі своїм смартфоном, тому що ваша безпека також залежить від вас. Вивчіть інформацію про вразливість вашої моделі, яку публікують фахівці.

Визначення розташування пристрою за рівнем його енергоспоживання

Сучасні мобільні операційні системи дозволяють програмам отримувати інформацію про кількість споживаної пристроєм енергії. Ця інформація доступна без необхідності мати привілеї адміністратора. Для визначення розташування пристрою використовується зміна витрат акумулятора в залежності від відстані до найближчих вишок стільникового зв'язку.

Чим далі ви від них, тим більше енергії споживає пристрій підтримки зв'язку. Хоча загальна інформація про енергоспоживання не дуже інформативна через безліч факторів, що впливають на споживання енергії, існують алгоритми, які можуть успішно визначити розташування пристрою.

Вас слухають через Wi-Fi

Wi-Fi, крім передачі даних, також може використовуватися визначення місця розташування людей, відстеження їх руху і навіть отримання аудіосигналів. Радіосигнали Wi-Fi легко проникають через стіни та інші перешкоди, що дає змогу отримувати інформацію навіть з іншої кімнати. Wi-Fi також може відстежувати жести, дихання, серцебиття і навіть розпізнавати рухи губ та язика, що дозволяє буквально "читати по губах".

Таємне життя SIM-картки

SIM-картка, крім своєї основної функції, може завантажувати програми, що працюють на самій SIM-картці, без мобільного пристрою. Ці програми можуть переходити за URL-адресами, надсилати SMS, здійснювати та приймати дзвінки, а також використовувати інформаційні служби.

Мобільні програми-шпигуни

Для шпигунства часто використовуються програми, що дозволяють визначити місцезнаходження об'єкта стеження, відстежувати номери, що набираються, перехоплювати SMS і багато іншого. Такі програми можуть бути встановлені на мобільний пристрій віддалено та шпигувати за його власником без його відома.

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