Благодаря внимательному изучению телефона вы можете распознать функции, приложения и рекламу, что отслеживает ваши действия в сети и даже сохраняет личные и важные данные о вас.

В современных смартфонах аккумуляторы содержат микроконтроллеры, которые обмениваются информацией с зарядным устройством и операционной системой по защищенному каналу. Если злоумышленнику удастся получить доступ к микроконтроллеру аккумулятора, он может наблюдать за взаимодействием микроконтроллера с операционной системой, что может способствовать успешной атаке на систему.

Ознакомьтесь со своим смартфоном, так как ваша безопасность также зависит от вас. Изучите информацию об уязвимостях вашей модели, которую публикуют специалисты.

Определение местоположения устройства по уровню его энергопотребления

Современные мобильные операционные системы позволяют приложениям получать информацию о количестве потребляемой устройством энергии. Эта информация доступна без необходимости иметь привилегии администратора. Для определения местоположения устройства используется изменение расхода аккумулятора в зависимости от расстояния до ближайших вышек сотовой связи.

Чем дальше вы от них, тем больше энергии потребляет устройство на поддержание связи. Хотя общая информация об энергопотреблении не очень информативна из-за множества факторов, влияющих на потребление энергии, существуют алгоритмы, которые могут успешно определить местоположение устройства.

Вас слушают через Wi-Fi

Wi-Fi, помимо передачи данных, также может использоваться для определения местоположения людей, отслеживания их движения и даже получения аудиосигналов. Радиосигналы Wi-Fi легко проникают через стены и другие препятствия, что позволяет получать информацию даже из другой комнаты. Wi-Fi также может отслеживать жесты, дыхание, сердцебиение и даже распознавать движения губ и языка, что позволяет буквально "читать по губам".

Тайная жизнь SIM-карты

SIM-карта, помимо своей основной функции, может загружать приложения, работающие на самой SIM-карте, без участия мобильного устройства. Эти приложения могут переходить по URL-ссылкам, отправлять SMS, совершать и принимать вызовы, а также использовать информационные службы.

Мобильные приложения-шпионы

Для шпионажа часто используются приложения, позволяющие определить местоположение объекта слежки, отслеживать набираемые номера, перехватывать SMS и многое другое. Такие приложения могут быть установлены на мобильное устройство удаленно и шпионить за его владельцем без его ведома.

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