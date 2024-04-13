У Хмельницькій області заявляють, що представницю громадської організації "Доста Україна" побили в Територіальному Центрі Комплектування та Соціальної Підтримки у місті Дунаївці. Це заявляє сама організація. Військові стверджують, що це була провокація.

Згідно з інформацією з військкомату, жінка вчинила нецензурну дію, справляючи фізіологічні потреби всередині приміщення ТЦК і відмовлялась від покидання приміщення та відповіді на вимоги поліції.

Проте, соцмережі громадської організації твердять, що жінку побили представники військкомату, уражаючи її брову та розриваючи одяг. У опублікованих у Facebook відео видно, як жінку виносять на ношах.

Усе ж, у ТЦК стверджують, що побиття представниці громадської організації — це не правда, і ніяких протиправних дій стосовно неї не було. Також зазначається, що сама жінка відмовилась від медичного обстеження та госпіталізації.

За даними військкомату, поліція розпочала кримінальне провадження щодо факту хуліганства.

У зв'язку з цим інцидентом, ЗСУ у Хмельницькому звернулися до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати поведінку громадян, які, на їхню думку, сприяють ворогові та ушкоджують військових та роботу Збройних Сил. Крім того, вони звернулися до органів протидії дезінформації з проханням активізувати інформування громадян про ворожі інформаційні дії.

Джерело: Хмельницький обласний ТЦК та СП та оперативне командування «Захід».

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову