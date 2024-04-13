Общественная организация "Доста Украина" в Хмельницкой области заявила, что в ТЦК избили их представительницу.

В Хмельницкой области заявляют, что представительница общественной организации "Доста Украина" была избита в Территориальном Центре Комплектования и Социальной Поддержки в городе Дунаевке. Это заявляет сама организация. Военные утверждают, что это была провокация.

Согласно информации из военкомата, женщина оказала нецензурное действие, оказывая физиологические потребности внутри помещения ТЦК и отказывалась от покидания помещения и ответа на требования полиции.

Однако соцсети общественной организации утверждают, что женщину избили представители военкомата, поражая ее бровь и разрывая одежду. У опубликованных в Facebook видео видно, как женщину выносят на носилках.

Тем не менее, в ТЦК утверждают, что избиения представительницы общественной организации — это не правда, и никаких противоправных действий в отношении нее не было. Также отмечается, что женщина отказалась от медицинского обследования и госпитализации.

По данным военкомата, полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.

В связи с этим инцидентом ВСУ в Хмельницком обратились в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать поведение граждан, которые, по их мнению, способствуют врагу и повреждают военных и работу Вооруженных Сил. Кроме того, они обратились в органы противодействия дезинформации с просьбой активизировать информирование граждан о враждебных информационных действиях.

Источник: Хмельницкий областной ТЦК и СП и оперативное командование «Запад» .

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