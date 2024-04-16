Щоб телефон не грівся надто сильно, зверніть увагу на ці поради, так ви не тільки вбережете техніку від поломки, але й подбаєте про батарею смартфона.

Перегрів дисплея може бути викликаний занадто високою частотою оновлення, наприклад, 90 Гц або 120 Гц. Це, безумовно, надає телефону краси та зручності, але в той же час змушує телефон працювати в посиленому режимі, що може викликати його перегрів.

Якщо ваш смартфон трохи перегрівається, досить просто вимкнути його або погасити дисплей і дати йому трохи відпочити та охолонути. Також можна зменшити частоту оновлення екрана в налаштуваннях та зменшити яскравість. Це буде корисно як для ваших очей, так і самого пристрою.

Чому телефон гріється під час перегляду відео та ігор? Здебільшого це відбувається через перегрівання процесора смартфона. Сьогодні в пристроях встановлюються багатоядерні процесори, які роблять їх дуже продуктивними, дозволяючи швидко запускати програми, завантажувати сторінки у браузері та переглядати відео.

Однак це часто призводить до перегріву пристрою. Причиною цього може бути активне використання модулів LTE, Wi-Fi, GPS, а також тривалий час перегляду відео та ігор.

Якщо ваш смартфон почав сильно грітися, вимкніть те, чим не користуєтеся, або відкладіть його на деякий час, щоб він охолонув. Часто у цій ситуації проблему викликають ресурсомісткі програми, які залишаються активними у фоновому режимі. Закрийте програми, які не використовуються, і вимкніть непотрібні служби в налаштуваннях.

Android-смартфони також можуть нагріватися через оболонки, які виробники намагаються зробити найбільш красивими, часто перевантажуючи елементами, які навантажують процесор і вимагають багато ресурсів. Це не тільки призводить до перегріву, а й швидше розряджає батарею смартфона.

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