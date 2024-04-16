Чтобы телефон не грелся слишком сильно, обратите внимание на эти советы, так вы не только убережете технику от поломки, но и позаботитесь о батареи смартфона.

Перегрев дисплея может быть вызван слишком высокой частотой обновления, например, 90 или 120 Гц. Это, безусловно, придает телефону красоту и удобство, но в то же время заставляет телефон работать в усиленном режиме, что может вызвать его перегрев.

Если ваш смартфон немного перегревается, достаточно просто выключить его или погасить дисплей и дать ему немного отдохнуть и остыть. Также можно уменьшить частоту обновления экрана в настройках и уменьшить яркость. Это будет полезно как для ваших глаз, так и для самого устройства.

Почему телефон греется во время просмотра видео и игр? В основном это происходит из-за перегрева процессора смартфона. Сегодня в устройствах устанавливаются многоядерные процессоры, которые делают их очень производительными, позволяя быстро запускать приложения, загружать страницы в браузере и просматривать видео.

Однако это часто приводит к перегреву устройства. Причиной этого может быть активное использование модулей LTE, Wi-Fi, GPS, а также длительное время просмотра видео и игр.

Если ваш смартфон начал сильно греться, выключите то, чем не пользуетесь, или отложите его на некоторое время, чтобы он остыл. Часто в этой ситуации проблему вызывают ресурсоемкие программы, которые остаются активными в фоновом режиме. Закройте неиспользуемые приложения и отключите ненужные службы в настройках.

Android-смартфоны также могут нагреваться из-за оболочек, которые производители стараются сделать наиболее красивыми, часто перегружая элементами, которые нагружают процессор и требуют много ресурсов. Это не только приводит к перегреву, но и быстрее разряжает батарею смартфона.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.