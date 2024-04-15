Потрібно звертати увагу на ці пункти, таким чином продовжити оптимальну роботу телефону ви можете і без звернення до сервісного центру.

Часто причиною гальмування телефону є його слабкий процесор, що цілком логічно. Якщо залізо має недостатню обчислювальну потужність, а швидкість читання і запису на його накопичувачі невелика, то пристрій просто не здатний працювати стабільно, незважаючи на всі спроби оптимізації. Однак проблеми з гальмуванням Android-пристрою виникають не лише у дешевих моделей.

Режим економії енергії на Android

На кожному смартфоні є режим економії енергії, що призначений для збільшення автономності пристрою. Звісно, ​​це супроводжується деякими жертвами. Після активації цього режиму багато функцій відключаються. Наприклад, частота оновлення екрана знижується з 120 Гц до 60 Гц, через що може здатися, що телефон гальмує.

Якщо режим економії енергії вмикається на телефоні автоматично, тобто без вашої участі, зверніть увагу на заряд пристрою. Найчастіше це відбувається, коли пристрій знаходиться на межі розрядки. Тому намагайтеся підтримувати заряд батареї вище 20% і періодично перевіряйте налаштування, щоб переконатися, що енергозберігаючий режим вимкнено.

Що таке тротлінг процесора

Всі смартфони схильні до тротлінгу, тобто примусового зниження продуктивності пристрою для зниження температури процесора. Зазвичай це відбувається тільки при високих навантаженнях, але таке зниження продуктивності може статися і при постійно високій яскравості екрану або використанні смартфона в спеку.

При високій температурі продуктивність процесора може знизитися у кілька разів. Слід зазначити, що вираженість троттлінга залежить від процесора.

Чому важлива пам'ять смартфона

Багато хто вважає, що пам'ять телефону впливає лише на обсяг даних, які можна зберігати на пристрої. Але це не так. Стан пам'яті на Android також впливає на швидкість читання та запису даних.

Заповнення пам'яті на смартфоні може призвести до уповільнення роботи пристрою. Цей ефект стає особливо помітним, коли вільно залишається менше 20% загального обсягу накопичувача. Тому навіть у 2024 році 128 ГБ пам'яті є недостатніми, навіть для користувачів, які рідко фотографують та використовують мобільний пристрій переважно для роботи.

Проблеми фонового режиму на Android

Під час експлуатації смартфона заповнюється не лише внутрішня, а й оперативна пам'ять. Це зазвичай відбувається, коли користувач відкриває кілька програм поспіль. Однак, деякі програми працюють у фоновому режимі навіть без запуску. В результаті це призводить до виникнення лагів.

Чим більше програм працює у фоні, тим гірше працює смартфон. Якщо ваш телефон часто гальмує, зайдіть в налаштування та видаліть усі програми на автозавантаженні, приберіть зайві та ті, якими не користуєтеся (не системні).

Оптимізація Android та додатків

Незалежно від того, наскільки потужний процесор встановлений у смартфоні, він не ефективно працюватиме, якщо виробник не забезпечить належної оптимізації прошивки. Іноді після встановлення нового оновлення Android починаються проблеми з гальмуванням. На щастя, у подальших поновленнях ситуація покращується.

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