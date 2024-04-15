Нужно обращать внимание на эти пункты, таким образом, продлить оптимальную работу телефона вы можете и без обращения в сервисный центр.

Часто причиной торможения телефона является его слабый процессор, что вполне логично. Если железо обладает недостаточной вычислительной мощностью, а скорость чтения и записи на его накопителе невелика, то устройство просто не способно работать стабильно, несмотря на все попытки оптимизации. Однако проблемы с торможением Android-устройства возникают не только у дешевых моделей.

Режим экономии энергии на Android

На каждом смартфоне есть режим экономии энергии, который предназначен для увеличения автономности устройства. Конечно, это сопровождается некоторыми жертвами. После активации этого режима многие функции отключаются. Например, частота обновления экрана снижается с 120 Гц до 60 Гц, из-за чего может показаться, что телефон тормозит.

Если режим экономии энергии включается на вашем телефоне автоматически, то есть без вашего участия, обратите внимание на заряд устройства. Чаще всего это происходит, когда устройство находится на грани разрядки. Поэтому старайтесь поддерживать заряд батареи выше 20% и периодически проверяйте настройки, чтобы убедиться, что энергосберегающий режим отключен.

Что такое троттлинг процессора

Все смартфоны подвержены троттлингу, то есть принудительному снижению производительности устройства для снижения температуры процессора. Обычно это происходит только при высоких нагрузках, но такое снижение производительности может произойти и при постоянно высокой яркости экрана или использовании смартфона в жаркую погоду.

При высокой температуре производительность процессора может снизиться в несколько раз. Следует также отметить, что выраженность троттлинга зависит от процессора.

Почему важна память смартфона

Многие считают, что память телефона влияет только на объем данных, которые можно хранить на устройстве. Но это не так. Состояние памяти на Android также влияет на скорость чтения и записи данных.

Заполнение памяти на смартфоне может привести к замедлению работы устройства. Этот эффект становится особенно заметным, когда свободно остается менее 20% от общего объема накопителя. Поэтому даже в 2024 году 128 ГБ памяти являются недостаточными, даже для пользователей, которые редко фотографируют и используют мобильное устройство в основном для работы.

Проблемы фонового режима на Android

При эксплуатации смартфона заполняется не только внутренняя, но и оперативная память. Это обычно происходит, когда пользователь открывает несколько приложений подряд. Однако некоторые программы работают в фоновом режиме даже без запуска. В результате это приводит к возникновению лагов.

Чем больше приложений работает в фоне, тем хуже работает смартфон. Если ваш телефон часто тормозит, зайдите в настройки и удалите все приложения на автозагрузке, уберите лишние и те, которыми не пользуетесь (не системные).

Оптимизация Android и приложений

Независимо от того, насколько мощный процессор установлен в смартфоне, он не будет эффективно работать, если производитель не обеспечит должной оптимизации прошивки. Иногда после установки нового обновления Android начинаются проблемы с торможением. К счастью, в последующих обновлениях ситуация улучшается.

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