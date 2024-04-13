Народне свято 13 квітня називають Фомаїда Медуниця, Вогнище, Іпатій Чудотворець.
За старим стилем у свято 13 квітня згадували преподобного Іпатія Чудотворця.
Свята Фомаїда здавна вважається заступницею жінок. 13 квітня жінки можуть звернутися до неї за допомогою.
У день Фомаїди жінкам потрібно утриматися від тяжкої праці.
У свято 13 квітня люди займалися лікуванням, збирали та заварювали цілющі трави.
Цілющими властивостями 13 квітня, за народними віруваннями, має вогонь.
Наші пращури вірили - якщо у цей день кинути в багаття частину одягу - вогонь зніме порчу , приворот чи хворобу із власника цієї речі.
Існують заборони 13 квітня так не можна вживати алкоголю, а також садити нові рослини.
Наші пращури вірили, що рослини 13 квітня не приживуться і зав'януть.
Якщо опасаєтесь пожежі та інших лих - спалить у цей день старі речі, які залишилися в будинку.
Прикмети на 13 квітня:
Біля клена та берези виділявся сік – буде тепло.
Птахи, що прилетіли з півдня, довгий час не щебетали – холод протримається.
Березовий сік цього року несмачний – отже, врожай хліба буде вдалий.
Зоряна ніч віщує великий урожай цього року.
Якщо сонячно 13 квітня – чекайте на тепле літо.
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