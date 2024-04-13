Церковне свято 13 квітня в Україні за новим календарем, православні вшановують пам'ять святої Фомаїди.

Народне свято 13 квітня називають Фомаїда Медуниця, Вогнище, Іпатій Чудотворець.

За старим стилем у свято 13 квітня згадували преподобного Іпатія Чудотворця.

Свята Фомаїда здавна вважається заступницею жінок. 13 квітня жінки можуть звернутися до неї за допомогою.

У день Фомаїди жінкам потрібно утриматися від тяжкої праці.

У свято 13 квітня люди займалися лікуванням, збирали та заварювали цілющі трави.

Цілющими властивостями 13 квітня, за народними віруваннями, має вогонь.

Наші пращури вірили - якщо у цей день кинути в багаття частину одягу - вогонь зніме порчу , приворот чи хворобу із власника цієї речі.

Існують заборони 13 квітня так не можна вживати алкоголю, а також садити нові рослини.

Наші пращури вірили, що рослини 13 квітня не приживуться і зав'януть.

Якщо опасаєтесь пожежі та інших лих - спалить у цей день старі речі, які залишилися в будинку.

Прикмети на 13 квітня:

Біля клена та берези виділявся сік – буде тепло.

Птахи, що прилетіли з півдня, довгий час не щебетали – холод протримається.

Березовий сік цього року несмачний – отже, врожай хліба буде вдалий.

Зоряна ніч віщує великий урожай цього року.

Якщо сонячно 13 квітня – чекайте на тепле літо.

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