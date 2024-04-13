Народный праздник 13 апреля называют Фомаида Медуница, Огнище, Ипатий Чудотворец.
По старому стилю в праздник 13 апреля вспоминали преподобного Ипатия Чудотворца.
Святая Фомаида издавна считается заступницей женщин. 13 апреля женщины могут обратиться к ней за помощью.
В день Фомаиды женщинам нужно воздержаться от тяжелого труда.
В праздник 13 апреля люди занимались лечением, собирали и заваривали целительные травы.
Целительными свойствами 13 апреля, по народным верованиям, обладает огонь.
Наши предки верили - если в этот день бросить в костер часть одежды - огонь снимет порчу, приворот или болезнь из владельца этой вещи.
Существуют запреты 13 апреля так нельзя употреблять алкоголь, а также сажать новые растения.
Наши предки верили, что растения 13 апреля не приживутся и завянут.
Если опасаетесь пожара и других бедствий - сожгите в этот день старые вещи, которые остались в доме.
Приметы на 13 апреля:
У клена и березы выделялся сок – будет тепло.
Прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – холод продержится.
Березовый сок в этом году невкусный – значит урожай хлеба будет удачный.
Звездная ночь предвещает большой урожай в этом году.
Если солнечно 13 апреля – ждите теплое лето.
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