Церковный праздник 13 апреля в Украине по новому календарю, православные чтят память святой Фомаиды.

Народный праздник 13 апреля называют Фомаида Медуница, Огнище, Ипатий Чудотворец.

По старому стилю в праздник 13 апреля вспоминали преподобного Ипатия Чудотворца.

Святая Фомаида издавна считается заступницей женщин. 13 апреля женщины могут обратиться к ней за помощью.

В день Фомаиды женщинам нужно воздержаться от тяжелого труда.

В праздник 13 апреля люди занимались лечением, собирали и заваривали целительные травы.

Целительными свойствами 13 апреля, по народным верованиям, обладает огонь.

Наши предки верили - если в этот день бросить в костер часть одежды - огонь снимет порчу, приворот или болезнь из владельца этой вещи.

Существуют запреты 13 апреля так нельзя употреблять алкоголь, а также сажать новые растения.

Наши предки верили, что растения 13 апреля не приживутся и завянут.

Если опасаетесь пожара и других бедствий - сожгите в этот день старые вещи, которые остались в доме.

Приметы на 13 апреля:

У клена и березы выделялся сок – будет тепло.

Прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – холод продержится.

Березовый сок в этом году невкусный – значит урожай хлеба будет удачный.

Звездная ночь предвещает большой урожай в этом году.

Если солнечно 13 апреля – ждите теплое лето.

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