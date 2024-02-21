Пространство школы могло бы быть посвящено украинским героям, которые родились на этих землях и боролись за независимость Украины, но решили молиться за московскую царицу.

В городке на Львовщине возникло возмущение из-за проводимой в местной школе выставки. В селе Мурованое рядом с Хировом устроили выставку, посвященную Марине Мнишек и ее семье. Хотя Мнишек родилась в этой деревне из польской семьи, она стала царицей Московии. Эта неожиданная экспозиция вызвала неоднозначные реакции среди общественности.

Детали об этой выставке рассказал в Facebook военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Петровского.

Антон Петровский отметил, что на плакатах выставки четко указан ее статус как московской царицы, что вызывает чудо и возмущение. Он также отметил, что церемония открытия выставки была очень торжественной, а затем происходило сожжение свечей и молитвы за Марину Мнишек.

"На открытии выставки жгли свечу и молились за московскую царицу! Нет, это не смешно!" – заявил Петровский.

По словам военного, чувствовалось несоответствие в том, что помещение этой украинской школы использовалось для чествования иностранной фигуры. Вместо этого он считает, что пространство школы могло бы быть посвящено украинским героям, которые родились на этих землях и боролись за независимость Украины.

Среди таких фигур отмечается Михаил Кокоц, командир курсов военных старшин УПА, действовавших в селе Тарнавка. Василий Цапяк, инструктор общества "Січ", который организовывал соответствующие спортивные кружки в окрестных селах Хировщины. А также Владимир и Иван Босаки, выдающиеся деятели национально-освободительного движения на этой территории, наравне со многими другими. Однако в школе решили почтить московскую царицу.

"Здесь бесспорно этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины. Все, кто причастен к открытию этой выставки, должны получить подозрения. Но мы подходим к глобальной проблеме. У нас отсутствует политика национальной памяти государства в школах. Украинские дети до сих пор не понимают для чего им украинское государство и кто за него боролся в разные периоды нашей истории. Мы должны научиться чествовать нашу украинскую национальную элиту", - считает военный.

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