Основна проблема камер смартфонів полягає у роботі з малою кількістю світла. Тому наше основне завдання – дати камері максимальну кількість світла. Можливо вам доведеться трохи подумати над тим, як розмістити об'єкт, але результат вам сподобається.

Дурно? А ось і ні. Протерши лінзу перед зйомкою, ви позбавите себе фотографій з малопомітними, але неприємними плямами і точками. Якщо ви любите помацати телефон жирними руками, то ця порада буде дуже доречною.

Використовуйте фізичний зум. Як? Дуже просто: якщо вам потрібно зняти об'єкт у збільшенні, підійдіть до нього. От і все. У крайньому випадку, якщо ви не можете підійти до об'єкта, можна просто обрізати фотографію в редакторі.

Більшість фотографів рекомендують взагалі відключити спалах на смартфоні та використовувати його тільки як ліхтарик. Однак у ситуації, коли вам потрібно зняти фотографію в темряві, спалах все-таки може стати в нагоді. Просто поставте її в режим Auto і смартфон сам вирішить, коли її потрібно включити.

Якщо виникла ситуація, в якій ви сумніваєтеся, чи потрібний спалах, то найкращим вибором буде зняти дві фотографії: одну зі спалахом, іншу без, і вже після розібратися, яка вийшла кращою.

Розберіться в налаштуваннях. Звичайно, якщо ви щасливий власник iPhone, то єдине налаштування, доступне вам, - увімкнення/вимкнення сітки. Однак якщо ви користуєтеся пристроєм на Android або стороннім додатком, кількість налаштувань може викликати нервовий тик. Але в них доведеться розібратися, особливо якщо ви хочете покращити якість своїх фото.

Перевірте роздільну здатність. Більшість смартфонів дозволяють вибрати роздільну здатність фотографій. Чи варто говорити, що для кращої якості воно має бути максимальним?

Увімкніть стабілізацію зображення. Найчастіше сучасні камери самі визначають баланс білого. Причому досить непогано. Але в ситуації з малою кількістю світла краще зробити це самим.

Експозиція визначає кількість світла, що потрапляє на лінзу. З цим налаштуванням варто погратися самостійно, так як воно сильно залежить від випадку. Налаштуйте кольору. Якщо налаштування балансу білого та експозиції не дало потрібних результатів, можна спробувати налаштувати кольору.

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