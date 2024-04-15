Основная проблема камер смартфонов заключается в работе с малым количеством света. Поэтому наша основная задача — дать камере максимальное количество света. Возможно, вам придется немного подумать над тем, как разместить объект, но результат вам понравится.

Глуповато? А вот и нет. Протерев линзу перед съемкой, вы избавите себя от фотографий с малозаметными, но неприятными пятнами и точками. Если вы любите потрогать телефон жирными руками, то этот совет придется как нельзя кстати.

Используйте физический зум. Как? Очень просто: если вам нужно снять объект в увеличении, подойдите к нему. Вот и все. В крайнем случае, если вы не можете подойти к объекту, можно просто кропнуть (обрезать) фотографию в редакторе.

Большинство фотографов рекомендуют вообще отключить вспышку на смартфоне и использовать ее только как фонарик. Однако в ситуации, когда вам нужно снять фотографию в темноте, вспышка все-таки может пригодиться. Просто поставьте ее в режим «Auto» и смартфон сам решит, когда ее нужно включить.

Если возникла ситуация, в которой вы сомневаетесь, нужна ли вспышка, то лучшим выбором будет снять две фотографии: одну со вспышкой, другую без, и уже после разобраться, какая получилась лучше.

Разберитесь в настройках. Конечно, если вы счастливый обладатель iPhone, то единственная настройка, доступная вам, — включение/выключение сетки. Однако если вы пользуетесь устройством на Android или сторонним приложением, то количество настроек может вызвать нервный тик. Но в них придется разобраться, особенно, если вы хотите улучшить качество своих фото.

Проверьте разрешение. Большинство смартфонов позволяют выбрать разрешение фотографий. Стоит ли говорить, что для лучшего качества оно должно быть максимальным?

Включите стабилизацию изображения. В большинстве случаев современные камеры сами определяют баланс белого. Причем, достаточно неплохо. Но в ситуации с малым количеством света, лучше сделать это самим.

Экспозиция определяет количество света, которое попадает на линзу. С этой настройкой стоит поиграться самостоятельно, так как она сильно зависит от случая. Настройте цветопередачу. Если настройка баланса белого и экспозиции не дала нужных результатов, можно попробовать отрегулировать цветопередачу.

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