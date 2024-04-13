Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку тут на 13 квітня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 13 квітня, те, що було звичайним - може змінитися.

Можливо, ви готові прийняти новий виклик і зробити великий перехід у своєму житті. Якщо це так, то енергія цього дня може бути сприятливою.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знаку зодіаку на 13 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колісниця

Це найважчий час для всіх.

Ви можете відчути, що дійсно більше не хочете мати справу з цією проблемою, але відмова від куріння – це варіант, який ви можете вирішити виключити.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Кубків

Чи не відмовляйтеся від своєї мрії. Ви давно чекали, щоби це сталося.

Це нормально — сумніватися в собі і запитувати, чи побачите ви коли-небудь, що справи йдуть так, як ви хочете.

Страх – це частина пакету. Вірте у своє майбутнє.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Зміни часом неможливо передбачити.

Можливо, ви все спланували, але є одна річ, яка не спала на думку, і саме вона і з'явилася.

Пливіть за течією. Ви можете бути гнучкими. Після цієї «лежачої поліцейської» справи підуть добре.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса є скрізь. Від того, що ви сказали, що хворі, або пропустили спортзал, до того, щоб з'їсти зайвий шматок торта, ви можете відчувати суперечність, щоб насолоджуватися моментом і жертвувати зараз.

Вам просто потрібно досягти поставленої мети, а потім ви зможете переглянути, як ви хочете пройти свою подорож.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Можливості зазвичай безмежні, але іноді двері з якоїсь причини зачиняються.

Можливо, ви сподівалися, що ця робота чи ситуація задовольнить ваше бажання, але це не так.

Це розчаровує, але для вас є щось набагато краще. Шукайте це.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник

Настав час відпочити від робочого дня. У вас так багато речей, про які потрібно подумати та спланувати.

Можливо, ви використовуєте частину своєї відпустки та йдете з роботи на день раніше, щоб мати можливість відпочити.

Дайте собі час, необхідний у тому, щоб зробити роздуми пріоритетом.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Що ви бачите у ретроспективі?

Погляд у минуле - 20/20, і коли ви оглянетеся назад, ви побачите те, що пропустили через відстань.

Ви можете не усвідомлювати, що так забули про щось важливе. Добре озиратися назад, щоби вчитися.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Мечів

Завжди потрібно прийняти одне важливе рішення, і багато хто з них здається легким, але не це.

Це складно! Отже, вам доведеться викликати війська. Попросити поради. Не поспішай. Не поспішайте, що, як ви знаєте, важливо.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Енергія підходить для всього, що ви задумали.

Ви плодючі і збираєтеся народити щось свіже та нове. Можливо це час, коли ваше тіло готове створити сім'ю.

Можливо, у вас є проект, який ви готові розпочати.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Будьте щедрі та добрі.

У вас так багато сильних якостей, але найважливіша риса особистості – це ваша милість.

Застосуйте м'який і ніжний підхід до всього, чим ви керуєте сьогодні.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Світ, перевернута.

Іноді те, що плануєте, не відбувається. Зараз не час скидати руки вгору та панікувати.

Натомість поверніться до креслярської дошки і продумайте свої наступні кроки. У вас це.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Зірка

Ваші духовні наставники завжди поруч, допомагаючи вам побачити те, що ви пропустили.

Візьміть їхню мудрість і використовуйте її у всіх сферах свого життя.

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