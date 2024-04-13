Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 13 квітня, те, що було звичайним - може змінитися.
Можливо, ви готові прийняти новий виклик і зробити великий перехід у своєму житті. Якщо це так, то енергія цього дня може бути сприятливою.
Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знаку зодіаку на 13 квітня.
Овен (21 березня – 19 квітня)
Карта Таро: Колісниця
Це найважчий час для всіх.
Ви можете відчути, що дійсно більше не хочете мати справу з цією проблемою, але відмова від куріння – це варіант, який ви можете вирішити виключити.
Телець (20 квітня – 20 травня)
Карта Таро: Лицар Кубків
Чи не відмовляйтеся від своєї мрії. Ви давно чекали, щоби це сталося.
Це нормально — сумніватися в собі і запитувати, чи побачите ви коли-небудь, що справи йдуть так, як ви хочете.
Страх – це частина пакету. Вірте у своє майбутнє.
Близнюки (21 травня – 20 червня)
Карта Таро: П'ятірка Жезлів
Зміни часом неможливо передбачити.
Можливо, ви все спланували, але є одна річ, яка не спала на думку, і саме вона і з'явилася.
Пливіть за течією. Ви можете бути гнучкими. Після цієї «лежачої поліцейської» справи підуть добре.
Рак (21 червня – 22 липня)
Карта Таро: Диявол
Спокуса є скрізь. Від того, що ви сказали, що хворі, або пропустили спортзал, до того, щоб з'їсти зайвий шматок торта, ви можете відчувати суперечність, щоб насолоджуватися моментом і жертвувати зараз.
Вам просто потрібно досягти поставленої мети, а потім ви зможете переглянути, як ви хочете пройти свою подорож.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.
Можливості зазвичай безмежні, але іноді двері з якоїсь причини зачиняються.
Можливо, ви сподівалися, що ця робота чи ситуація задовольнить ваше бажання, але це не так.
Це розчаровує, але для вас є щось набагато краще. Шукайте це.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Карта Таро: Путівник
Настав час відпочити від робочого дня. У вас так багато речей, про які потрібно подумати та спланувати.
Можливо, ви використовуєте частину своєї відпустки та йдете з роботи на день раніше, щоб мати можливість відпочити.
Дайте собі час, необхідний у тому, щоб зробити роздуми пріоритетом.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.
Що ви бачите у ретроспективі?
Погляд у минуле - 20/20, і коли ви оглянетеся назад, ви побачите те, що пропустили через відстань.
Ви можете не усвідомлювати, що так забули про щось важливе. Добре озиратися назад, щоби вчитися.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Карта Таро: Двійка Мечів
Завжди потрібно прийняти одне важливе рішення, і багато хто з них здається легким, але не це.
Це складно! Отже, вам доведеться викликати війська. Попросити поради. Не поспішай. Не поспішайте, що, як ви знаєте, важливо.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Карта Таро: Королева Жезлів
Енергія підходить для всього, що ви задумали.
Ви плодючі і збираєтеся народити щось свіже та нове. Можливо це час, коли ваше тіло готове створити сім'ю.
Можливо, у вас є проект, який ви готові розпочати.
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
Карта Таро: Шістка Пентаклей.
Будьте щедрі та добрі.
У вас так багато сильних якостей, але найважливіша риса особистості – це ваша милість.
Застосуйте м'який і ніжний підхід до всього, чим ви керуєте сьогодні.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Карта Таро: Світ, перевернута.
Іноді те, що плануєте, не відбувається. Зараз не час скидати руки вгору та панікувати.
Натомість поверніться до креслярської дошки і продумайте свої наступні кроки. У вас це.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Карта Таро: Зірка
Ваші духовні наставники завжди поруч, допомагаючи вам побачити те, що ви пропустили.
Візьміть їхню мудрість і використовуйте її у всіх сферах свого життя.
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