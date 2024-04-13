Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака здесь на 13 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 13 апреля, то, что было обыденным - может измениться.

Возможно, вы готовы принять новый вызов и совершить большой переход в своей жизни. Если это так, то энергия этого дня может оказаться благоприятной.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака во на 13 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесница

Это трудное время для всех.

Вы можете почувствовать, что действительно больше не хотите иметь дело с этой проблемой, но отказ от курения — это вариант, который вы можете решить исключить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Не отказывайтесь от своей мечты. Вы давно ждали, чтобы это произошло.

Это нормально — сомневаться в себе и задаваться вопросом, увидите ли вы когда-нибудь, что дела идут так, как вы хотите.

Страх – это часть пакета. Верьте в свое будущее.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Изменения порой невозможно предсказать.

Возможно, вы все спланировали, но есть одна вещь, которая не пришла в голову, и именно она и появилась.

Плывите по течению. Вы можете быть гибкими. После этого «лежачего полицейского» дела пойдут хорошо.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дьявол

Искушение есть везде. От того, что вы сказали, что больны, или пропустили спортзал, до того, чтобы съесть лишний кусок торта, вы можете чувствовать противоречие в том, чтобы наслаждаться моментом и жертвовать сейчас.

Вам просто нужно достичь поставленной цели, а затем вы сможете пересмотреть то, как вы хотите пройти свое путешествие.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Возможности обычно безграничны, но время от времени дверь по какой-то причине закрывается.

Возможно, вы надеялись, что эта работа или ситуация удовлетворит ваше желание, но это не так.

Это разочаровывает, но для вас есть кое-что намного лучше. Ищите это.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник

Пришло время отдохнуть от рабочего дня. У вас так много вещей, о которых нужно подумать и спланировать.

Возможно, вы используете часть своего отпуска и уходите с работы на день раньше, чтобы иметь возможность отдохнуть.

Дайте себе время, необходимое для того, чтобы сделать размышления приоритетом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Что вы видите в ретроспективе?

Взгляд в прошлое — 20/20, и когда вы оглянетесь назад, вы увидите то, что пропустили из-за расстояния.

Вы можете не осознавать, что так забыли о чем-то важном. Хорошо оглядываться назад, чтобы учиться.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Мечей

Всегда нужно принять одно важное решение, и многие из них кажутся легкими, но не это.

Это сложно! Итак, вам придется вызвать войска. Попросить совета. Не торопись. Не торопитесь с тем, что, как вы знаете, важно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов

Энергия подходит для всего, что вы задумали.

Вы плодовиты и собираетесь родить что-то свежее и новое. Возможно, это время, когда ваше тело готово создать семью.

Возможно, у вас есть проект, который вы готовы начать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Будьте щедры и добры.

У вас так много сильных качеств, но самая важная черта личности — это ваша милость.

Примените свой мягкий и нежный подход ко всему, чем вы управляете сегодня.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Иногда то, что вы планируете, не происходит. Сейчас не время вскидывать руки вверх и паниковать.

Вместо этого вернитесь к чертежной доске и продумайте свои следующие шаги. У вас есть это.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Звезда

Ваши духовные наставники всегда рядом, помогая вам увидеть то, что вы упустили.

Возьмите их мудрость и используйте ее во всех сферах своей жизни.

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