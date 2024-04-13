Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 13 апреля, то, что было обыденным - может измениться.
Возможно, вы готовы принять новый вызов и совершить большой переход в своей жизни. Если это так, то энергия этого дня может оказаться благоприятной.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака во на 13 апреля.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Колесница
Это трудное время для всех.
Вы можете почувствовать, что действительно больше не хотите иметь дело с этой проблемой, но отказ от курения — это вариант, который вы можете решить исключить.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Рыцарь Кубков
Не отказывайтесь от своей мечты. Вы давно ждали, чтобы это произошло.
Это нормально — сомневаться в себе и задаваться вопросом, увидите ли вы когда-нибудь, что дела идут так, как вы хотите.
Страх – это часть пакета. Верьте в свое будущее.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Жезлов
Изменения порой невозможно предсказать.
Возможно, вы все спланировали, но есть одна вещь, которая не пришла в голову, и именно она и появилась.
Плывите по течению. Вы можете быть гибкими. После этого «лежачего полицейского» дела пойдут хорошо.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Дьявол
Искушение есть везде. От того, что вы сказали, что больны, или пропустили спортзал, до того, чтобы съесть лишний кусок торта, вы можете чувствовать противоречие в том, чтобы наслаждаться моментом и жертвовать сейчас.
Вам просто нужно достичь поставленной цели, а затем вы сможете пересмотреть то, как вы хотите пройти свое путешествие.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.
Возможности обычно безграничны, но время от времени дверь по какой-то причине закрывается.
Возможно, вы надеялись, что эта работа или ситуация удовлетворит ваше желание, но это не так.
Это разочаровывает, но для вас есть кое-что намного лучше. Ищите это.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Отшельник
Пришло время отдохнуть от рабочего дня. У вас так много вещей, о которых нужно подумать и спланировать.
Возможно, вы используете часть своего отпуска и уходите с работы на день раньше, чтобы иметь возможность отдохнуть.
Дайте себе время, необходимое для того, чтобы сделать размышления приоритетом.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.
Что вы видите в ретроспективе?
Взгляд в прошлое — 20/20, и когда вы оглянетесь назад, вы увидите то, что пропустили из-за расстояния.
Вы можете не осознавать, что так забыли о чем-то важном. Хорошо оглядываться назад, чтобы учиться.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Двойка Мечей
Всегда нужно принять одно важное решение, и многие из них кажутся легкими, но не это.
Это сложно! Итак, вам придется вызвать войска. Попросить совета. Не торопись. Не торопитесь с тем, что, как вы знаете, важно.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Королева Жезлов
Энергия подходит для всего, что вы задумали.
Вы плодовиты и собираетесь родить что-то свежее и новое. Возможно, это время, когда ваше тело готово создать семью.
Возможно, у вас есть проект, который вы готовы начать.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Шестерка Пентаклей.
Будьте щедры и добры.
У вас так много сильных качеств, но самая важная черта личности — это ваша милость.
Примените свой мягкий и нежный подход ко всему, чем вы управляете сегодня.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Мир, перевернутая.
Иногда то, что вы планируете, не происходит. Сейчас не время вскидывать руки вверх и паниковать.
Вместо этого вернитесь к чертежной доске и продумайте свои следующие шаги. У вас есть это.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Звезда
Ваши духовные наставники всегда рядом, помогая вам увидеть то, что вы упустили.
Возьмите их мудрость и используйте ее во всех сферах своей жизни.
Последние новости Украины:
Какие знаки Зодиака могут быть одинокими в 2024 году: астрологи составили топ-4.
Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.
Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.