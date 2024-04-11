Мар'яна Безугла висловила свою думку про можливу мобілізацію жінок, спровокувавши жваві обговорення в мережі.

Народна депутатка відзначила необхідність такого кроку і повністю підтримала його.

У своєму пості в Telegram вона написала: "Підтримую, це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у Конституції".

Користувачі в мережі Інтернет розділилися на два табори. Хтось підтримує слова Безуглої, як от один коментаторів:

"Вона права", - пише чоловік

А хтось вважає, що потрібно заохочувати громадян власним прикладом.

"Ну так вона і законопроект писала. Там зазначено: громадяни України. Тобто всі! Але у нас всі, та не всі. Хай бере лопату і покаже приклад. Далі готує уже, все по плану", - коментує користувачка.

Є також і третя група людей, яка в цій ситуації просто жартує:

"Мобілізувати потрібно тих дамочок які вже виходять заміж за військових по третьому разу", - пише користувач Фейсбуку.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який помер після візиту до ТЦК. 41-річного Андрія Панасюка, чия родина звинувачує місцевий ТЦК в неналежній увазі до його здоров'я. Як стверджують близькі, чоловіка насильно доставили до ТЦК й не забезпечили необхідну допомогу, коли йому стало погано. Детальніше про ситуацію можна дізнатися у статті.

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