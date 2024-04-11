Марьяна Безугла высказала свое мнение о возможной мобилизации женщин, спровоцировав оживленные обсуждения в сети.

Народная депутат отметила необходимость такого шага и полностью поддержала его.

В своем посту в Telegram она написала: "Поддерживаю, это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов граждан в Конституции" .

Пользователи в сети Интернет разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает слова Безуглой, как один комментаторов :

"Она права" , - пишет мужчина

А кто-то считает, что нужно поощрять граждан своим примером.

"Ну так она и законопроект писала. Там отмечено: граждане Украины. То есть все! Но у нас все, да не все. Пусть берет лопату и покажет пример. Дальше готовит уже, все по плану" , - комментирует пользователь.

Есть также и третья группа людей, которая в этой ситуации просто шутит:

"Мобилизировать нужно тех дамочек, которые уже выходят замуж за военных по третьему разу ", - пишет пользователь Фейсбука.

Ранее Politeka также писала о мужчине, умершем после визита в ТЦК. 41-летнего Андрея Панасюка, семья которого обвиняет местный ТЦК в ненадлежащем внимании к его здоровью. Как утверждают близкие, мужчину насильно доставили в ТЦК и не обеспечили необходимую помощь, когда ему стало плохо. Подробнее о ситуации можно узнать в статье .

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