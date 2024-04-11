Марьяна Безугла высказала свое мнение о возможной мобилизации женщин, спровоцировав оживленные обсуждения в сети.
Народная депутат отметила необходимость такого шага и полностью поддержала его.
В своем посту в Telegram она написала: "Поддерживаю, это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов граждан в Конституции" .
Пользователи в сети Интернет разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает слова Безуглой, как один комментаторов :
"Она права" , - пишет мужчина
А кто-то считает, что нужно поощрять граждан своим примером.
Есть также и третья группа людей, которая в этой ситуации просто шутит:
"Мобилизировать нужно тех дамочек, которые уже выходят замуж за военных по третьему разу ", - пишет пользователь Фейсбука.
Ранее Politeka также писала о мужчине, умершем после визита в ТЦК. 41-летнего Андрея Панасюка, семья которого обвиняет местный ТЦК в ненадлежащем внимании к его здоровью. Как утверждают близкие, мужчину насильно доставили в ТЦК и не обеспечили необходимую помощь, когда ему стало плохо. Подробнее о ситуации можно узнать в статье .
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