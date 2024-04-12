Поскаржився клієнт, що "ПриватБанк" розірвав договір без попереджень, і він дізнався про це лише спробувавши увійти в Приват24.

"ПриватБанк" опинився під критикою через заяви своїх клієнтів про розірвання договорів на обслуговування банківських карток без попереджень і пояснень. Однак банк стверджує, що всі його дії відповідають законодавству та внутрішнім процедурам, і всі пояснення стосовно розірвання договорів мають бути надіслані клієнту листом.

Про це "ПриватБанк" повідомив у відповідь на скаргу клієнта на спеціалізованому форумі "Мінфін".

Клієнт, який поскаржився, зазначив, що "ПриватБанк" розірвав договір без попереджень, і він дізнався про це лише спробувавши увійти до Приват24.

"Банк розірвав договір на обслуговування в односторонньому порядку. Я б про це і не дізнався, якби не спробував увійти до Привату24. На пошту, або на телефон повідомлень не надходило", – поскаржився клієнт.

Незважаючи на спроби з'ясувати причини розірвання договору, клієнт отримував одну і ту ж відповідь від банку, яка пояснювалась тим, що банк має застосовувати заходи для запобігання різного роду фінансовим злочинам.

При розірванні ділових відношень клієнту надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування коштів на рахунках необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі: