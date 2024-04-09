Клієнти «ПриватБанку» продовжують висловлювати незадоволення з приводу видачі валютних депозитів банком у вигляді старих, зношених банкнот з пописаними ручкою та невідомими печатками. Незважаючи на це, у банку наголошують, що гроші видаються відповідно до вимог Національного банку. Одну з таких ситуацій клієнт «ПриватБанк» описав у своєму відгуку на порталі Мінфін.

Клієнт повідомив, що всі долари, які йому видавали на касі «ПриватБанк» були старі, змальовані, потерті, в плямах, пописані ручкою, з якимись невідомими печатками. Вони були не красивіше туалетного паперу. Питання намались вирішити, але не вийшло.

«Намагався через техпідтримку вирішити питання, щоб на замовлення привезли щось красивіше туалетного паперу — відмовили. Вони пишуть, що всі їхні долари хороші і «Ми видаємо валюту, яка відповідає вимогам НБУ» – ви їх самі бачили? Навіть самі касири на касі кажуть що ви перед тим як підтвердити зняття по телефону: «Погляньте на їх, будь ласка, вони швидше за все вам не сподобаються, а інших у мене немає»», - додав клієнт «ПриватБанк».

У «ПриватБанк» пояснили, що сума для замовлення формується та доставляється у валюті того самого номіналу та року випуску, який наявний на момент замовлення. Там зазначили, що банк приймає та видає тільки таку валюту, яка відповідає вимогам НБУ і вважається платіжною не лише на території України, а й в інших країнах відповідно до ознак зносу.

У «ПриватБанк» додали, що НБУ своєю ухвалою заборонив відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо вони відповідають за дизайном та елементами захисту зразкам, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання.

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