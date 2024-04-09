Клиенты ПриватБанка продолжают выражать недовольство по поводу выдачи валютных депозитов банком в виде старых, изношенных банкнот с исписанными ручкой и неизвестными печатями. Несмотря на это, в банке отмечают, что деньги выдаются в соответствии с требованиями Национального банка. Одну из таких ситуаций клиент «ПриватБанка» описал в своем отзыве на портале Минфин.

Клиент сообщил, что все доллары, которые ему выдавали на кассе «ПриватБанк», были старые, изображенные, потертые, в пятнах, исписанные ручкой, с какими-то неизвестными печатями. Они были не красивее туалетной бумаги. Вопрос решили решить, но не получилось.

«Пытался из-за техподдержки решить вопрос, чтобы на заказ привезли что-то красивее туалетной бумаги – отказали. Они пишут, что все их доллары хорошие и «Мы выдаем валюту, отвечающую требованиям НБУ» – вы их сами видели? Даже сами кассиры на кассе говорят, что вы перед тем как подтвердить снятие по телефону: «Посмотрите на них, пожалуйста, они скорее всего вам не понравятся, а других у меня нет», - добавил клиент «ПриватБанк».

В «ПриватБанке» объяснили, что сумма для заказа формируется и доставляется в валюте того же номинала и года выпуска, который есть на момент заказа. Там отметили, что банк принимает и выдает только такую ​​валюту, которая отвечает требованиям НБУ и считается платежной не только на территории Украины, но и в других странах в соответствии с признаками износа.

В «ПриватБанке» добавили, что НБУ своим определением запретил отказывать клиентам в обмене валюты, если они отвечают по дизайну и элементам защиты образцам, подлинность которых подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

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