Пожаловавшийся клиент отметил, что "ПриватБанк" расторг договор без предупреждений, и он узнал об этом лишь попытавшись войти в Приват24.

"ПриватБанк" оказался под критикой из-за заявлений своих клиентов о расторжении договоров на обслуживание банковских карт без предупреждений и объяснений. Однако банк утверждает, что все его действия соответствуют законодательству и внутренним процедурам, и все пояснения по расторжению договоров должны быть отправлены клиенту письмом.

Об этом "ПриватБанк" сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин".

Пожаловавшийся клиент отметил, что "ПриватБанк" расторг договор без предупреждений, и он узнал об этом лишь попытавшись войти в Приват24.

"Банк расторг договор на обслуживание в одностороннем порядке. Я бы об этом и не узнал, если бы не попытался войти в Приват24. На почту или на телефон сообщений не поступало", – посетовал клиент.

Несмотря на попытки выяснить причины расторжения договора, клиент получал один и тот же ответ от банка, который объяснялся тем, что банк должен применять меры по предотвращению разного рода финансовых преступлений.

При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления средств на счетах необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе: