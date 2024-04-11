Коли ви зберігаєте контактні дані на своєму телефоні, ви схильні припускати, що вони будуть у безпеці та ніколи не зникнуть.

Отже, якщо щось піде не так і ви виявите, що ваш список контактів зник з телефону, це може бути дуже травмуючим.

Як відновити контакти в Google?

Припускаючи, що ваші контакти зберігаються у Контактах Google, вам потрібно буде підійти до комп'ютера та перейти на сайт contacts.google.com.

Тут, якщо ви увійшли до свого облікового запису Google, ви побачите всі контакти, пов'язані з вашою адресою електронної пошти, разом із номерами телефонів.

Щоб відновити контакти телефону, клацніть значок шестерні у правій верхній частині екрана, і вам буде запропоновано два варіанти: «Скасувати зміни» та «Додаткові налаштування». Виберіть перший, і ви побачите інше вікно.

Тут ви зможете відкотити свої контакти до моменту часу, коли, як ми сподіваємося, були відсутні дані.

Ви можете вибрати один із кількох варіантів: від 10 хвилин до 30 днів. Вибравши потрібну дату, натисніть кнопку «Скасувати», щоб завершити процес.

Тепер поверніться на свій Android телефон, відкрийте «Контакти» і проведіть пальцем вниз по екрану, щоб оновити список.

Як відновити втрачені або видалені контакти SIM-картки?

У випадку, якщо ваші контакти зберігалися тільки на сім-карті телефону, це більш проблематично.

Однак не все втрачено: ви можете спробувати спеціальні програми для телефону, такі як Відновлення та менеджер SIM-карти, або дорожчі служби, такі як Android Data Recovery, які можуть спробувати знайти та відновити відсутні дані.

Гарантій, звичайно, немає, але спробувати повернути їх на телефон - варто.

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