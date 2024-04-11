Когда вы храните контактные данные на своем телефоне, вы склонны предполагать, что они будут в безопасности и никогда не исчезнут.

Итак, если что-то пойдет не так и вы обнаружите, что ваш список контактов пропал с телефона, это может быть весьма травмирующим.

Как восстановить контакты в Google?

Предполагая, что ваши контакты хранятся в Контактах Google, вам нужно будет подойти к компьютеру и перейти на сайт contacts.google.com.

Здесь, если вы вошли в свою учетную запись Google, вы увидите все контакты, связанные с вашим адресом электронной почты, вместе с номерами телефонов.

Чтобы восстановить контакты телефона, щелкните значок шестеренки в правой верхней части экрана, и вам будет предложено два варианта: «Отменить изменения» и «Дополнительные настройки». Выберите первый, и вы увидите другое окно.

Здесь вы сможете откатить свои контакты до момента времени, когда, как мы надеемся, присутствовали недостающие данные.

Вы можете выбрать один из нескольких вариантов: от 10 минут до 30 дней. Выбрав нужную дату, нажмите «Отменить», чтобы завершить процесс.

Теперь вернитесь на свой телефон Android, откройте «Контакты» и проведите пальцем вниз по экрану, чтобы обновить список.

Как восстановить потерянные или удаленные контакты SIM-карты?

В случае, если ваши контакты хранились только на сим-карте телефона - это более проблематично.

Однако не все потеряно: вы можете попробовать специальные приложения для телефона, такие как Восстановление и менеджер SIM-карты, или более дорогие службы, такие как Android Data Recovery, которые могут попытаться найти и восстановить недостающие данные.

Гарантий конечно нет, но попробовать вернуть их на телефон - стоит.

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