Якщо інші пристрої можуть використовувати Wi-Fi , а ваш телефон немає - необхідно виконати кілька простих кроків усунення несправностей.

Дізнайтеся, як виправити ситуацію, коли Wi-Fi не працює на вашому телефоні, але працює на інших пристроях.

Вимкніть телефон і маршрутизатор , а потім знову увімкніть їх. Звучить занадто просто, але перезапуск обох пристроїв може усунути збої, які заважали будь-якому працювати належним чином.

Переконайтеся, що телефон підключено до правильної мережі. Можливо, телефон автоматично підключився до старої мережі, яка не має доступу до Інтернету.

Київстар, мобільний інтернет

Переконайтеся, що телефон підключено до тієї ж мережі Wi-Fi, до якої підключено пристрої у вашому будинку або офісі.

Вимкніть Wi-Fi на телефоні на кілька хвилин. Це оновить ваше з'єднання і може бути вашим рішенням. Коли Ви знову увімкнете Wi-Fi, переконайтеся, що телефон підключено до правильної мережі Wi-Fi.

Забудьте про мережу та повторно підключіться , щоб оновити з'єднання. Якщо під час перезапуску Wi-Fi Wi-Fi на вашому телефоні не запрацював, спробуйте «забути» мережу та підключитися знову, як до нової мережі Wi-Fi.

Якщо ОС iOS або Android застаріла, у вас можуть виникнути проблеми з Wi-Fi. Якщо оновлення доступне, потрібно завантажити та інсталювати його.

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