Що робити, якщо ваш Wi-Fi працює, але телефон не може до нього підключитися.

Якщо інші пристрої можуть використовувати Wi-Fi , а ваш телефон немає - необхідно виконати кілька простих кроків усунення несправностей.

Дізнайтеся, як виправити ситуацію, коли Wi-Fi не працює на вашому телефоні, але працює на інших пристроях.

Вимкніть телефон і маршрутизатор , а потім знову увімкніть їх. Звучить занадто просто, але перезапуск обох пристроїв може усунути збої, які заважали будь-якому працювати належним чином.

Переконайтеся, що телефон підключено до правильної мережі. Можливо, телефон автоматично підключився до старої мережі, яка не має доступу до Інтернету.

Переконайтеся, що телефон підключено до тієї ж мережі Wi-Fi, до якої підключено пристрої у вашому будинку або офісі.

Вимкніть Wi-Fi на телефоні на кілька хвилин. Це оновить ваше з'єднання і може бути вашим рішенням. Коли Ви знову увімкнете Wi-Fi, переконайтеся, що телефон підключено до правильної мережі Wi-Fi.

Забудьте про мережу та повторно підключіться , щоб оновити з'єднання. Якщо під час перезапуску Wi-Fi Wi-Fi на вашому телефоні не запрацював, спробуйте «забути» мережу та підключитися знову, як до нової мережі Wi-Fi.

Якщо ОС iOS або Android застаріла, у вас можуть виникнути проблеми з Wi-Fi. Якщо оновлення доступне, потрібно завантажити та інсталювати його.

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