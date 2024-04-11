Что делать, если ваш Wi-Fi работает, но телефон не может подключиться к нему.

Если другие устройства могут использовать Wi-Fi, а ваш телефон нет - необходимо выполнить несколько простых шагов по устранению неполадок.

Узнайте, как исправить ситуацию, когда Wi-Fi не работает на вашем телефоне, но работает на других устройствах.

Выключите телефон и маршрутизатор, а затем снова включите их. Звучит слишком просто, но перезапуск обоих устройств может устранить сбои, которые мешали любому из них работать должным образом.

Убедитесь, что ваш телефон подключен к правильной сети. Возможно, ваш телефон автоматически подключился к старой сети, у которой нет доступа в Интернет.

Убедитесь, что ваш телефон подключен к той же сети Wi-Fi, к которой подключены устройства в вашем доме или офисе.

Выключите Wi-Fi на телефоне на несколько минут. Это обновит ваше соединение и может быть вашим решением. Когда вы снова включите Wi-Fi, убедитесь, что ваш телефон подключен к правильной сети Wi-Fi.

Забудьте о сети и подключитесь повторно, чтобы обновить соединение. Если при перезапуске Wi-Fi Wi-Fi на вашем телефоне не заработал, попробуйте «забыть» сеть и подключиться снова, как к новой сети Wi-Fi.

Если ОС iOS или Android устарела, у вас могут возникнуть проблемы с Wi-Fi. Если обновление доступно, вы хотите загрузить и установить его.

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