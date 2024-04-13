Дізнайтеся, як підключити ноутбук до Інтернету на телефоні за допомогою точки доступу Wi-Fi.

Якщо ви не можете підключитися до Інтернету, телефон має інший спосіб підключити комп'ютер до мережі.

Ось як можна роздати інтернет із телефону на ноутбук.

Поділіться підключенням Android до Інтернету як точка доступу Wi-Fi

Відкрийте меню «Налаштування» та натисніть «Мережа та Інтернет».

Виберіть «Точка доступу та модем» у телефоні.

При першому використанні потрібно налаштувати точку доступу Wi-Fi у телефоні, тому виберіть цей варіант.

За промовчанням телефон має назву точки доступу Wi-Fi з увімкненою безпекою та паролем за промовчанням. Ви можете використовувати їх як є або змінити те, що вам буде легше запам'ятати, просто натискаючи на кожне поле, вводячи нове ім'я або пароль, а потім натискаючи «ОК».

Посуньте перемикач у верхній частині сторінки, щоб увімкнути точку доступу Wi-Fi, і повідомте свій пароль точки доступу в телефоні всім, кому ви хочете надати доступ до неї.

Потім вони зможуть підключитися до точки доступу Wi-Fi у телефоні, як і до будь-якої іншої бездротової мережі.

Щоб підвищити енергоефективність, ви можете налаштувати точку доступу Wi-Fi у телефоні на автоматичне вимкнення, коли нею ніхто не користується.

Просто натисніть "Додатково", а потім увімкніть "Вимкнути точку доступу автоматично".

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