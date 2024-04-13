Узнайте, как подключить ноутбук к Интернету на телефоне через точку доступа Wi-Fi.

Если вы не можете подключиться к Интернету, ваш телефон имеет другой способ подключить компьютер к сети.

Вот как можно раздать интернет с телефона на ноутбук.

Поделитесь подключением Android к Интернету в качестве точки доступа Wi-Fi

Откройте меню «Настройки» и нажмите «Сеть и Интернет».

Выберите «Точка доступа и модем» в телефоне.

При первом использовании вам потребуется настроить точку доступа Wi-Fi в телефоне, поэтому выберите этот вариант.

По умолчанию у вашего телефона будет имя точки доступа Wi-Fi с включенной безопасностью и паролем по умолчанию. Вы можете использовать их как есть или изменить на то, что вам будет легче запомнить, просто нажимая на каждое поле, вводя новое имя или пароль, а затем нажимая «ОК».

Сдвиньте переключатель в верхней части страницы, чтобы включить точку доступа Wi-Fi, и сообщите свой пароль точки доступа в телефоне всем, кому вы хотите предоставить к ней доступ.

Затем они смогут подключиться к вашей точке доступа Wi-Fi в телефоне, как и к любой другой беспроводной сети.

Чтобы повысить энергоэффективность, вы можете настроить точку доступа Wi-Fi в телефоне на автоматическое отключение, когда ею никто не пользуется.

Просто нажмите «Дополнительно», а затем включите «Выключать точку доступа автоматически».

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